Bezorgde Nijmegenaren vrezen meer studentenhuizen

Nijmegen wil overlast door kamerverhuur voorkomen via de Huisvestingsverordening. Advocaat Bart van Hoof staat twee van de drie pandeigenaren bij die nu een geschil met de gemeente uitvechten bij de Raad van State. Volgens Van Hoof zou de vrees van bezorgde Nijmegenaren zomaar werkelijkheid kunnen worden.

De zaak voor de Raad van State is een vervolg op de zaak voor de bestuursrechter in januari van dit jaar. Die oordeelde dat de gemeente drie pandeigenaren ten onrechte vergunningen voor kamerverhuur had geweigerd. De huisvestingsverordening waarop Nijmegen de weigering baseerde, deugde niet. Pandeigenaren konden dus een nieuwe aanvraag indienen. Maar op basis van de nieuwe huisvestingsverordening weigerde Nijmegen de vergunningen opnieuw. Beide partijen gingen in hoger beroep.

Hausse aan vergunningaanvragen

Ralf Nieuwenhuijsen van Kamerbreed is bang dat de Raad van State de gemeente in het ongelijk stelt en dat er daarna een “hausse van vergunningaanvragen komt.” Vastgoedondernemer Eef Willems deelt die verwachting. “Als de Raad van State het huidige beleid van Nijmegen van tafel veegt, voorzie ik inderdaad een wildgroei aan nieuwe kamerverhuurpanden.” En daar is Willems niet blij mee. Hij is initiatiefnemer van de Nijmeegse verhuurderssociëteit waarbij bijna veertig procent van de particuliere kamerverhuur in Nijmegen aangesloten is.

'Te veel willekeur'

“Wij begrijpen heel goed dat buurtbewoners en de gemeente kamerverhuur willen reguleren. Maar dat moet met goed beleid en nu is er te veel willekeur”, zegt Willems. Als voorbeeld noemt hij de zogenoemde leefbaarheidstoets waarmee de gemeente vaststelt of een nieuw kamerverhuurpand toegestaan wordt in een bepaalde straat. “Nu buigt zich daar een onzichtbare commissie over die daarna met een oordeel komt. Dat is subjectief.”

Als de Raad van State begin volgend jaar negatief oordeelt over het huidige beleid van de gemeente Nijmegen, voorziet Willems dus een wildgroei aan vergunningaanvragen. Nieuwenhuijsen is bang dat het huidige budget van de gemeente van bijna 350.000 euro voor dit beleidsterrein niet toereikend is om al die nieuwe aanvragen te verwerken, laat staan goed te beoordelen. “En dan heb ik het nog niet eens over alle schadeclaims die pandeigenaren wellicht gaan indienen.”

Uitspraak over 12 weken

Gezien de complexe materie heeft de Raad van State heeft laten weten dat waarschijnlijk de maximale termijn van twaalf weken wordt gehanteerd voordat er een uitspraak komt.

De gemeente Nijmegen wilde niet reageren zolang de zaak onder de rechter is.