Duizend kilo chocolade op Brokkendag: 'Dit is genot'

Inderdaad staan er nu geen lange wachtrijen, zoals vorig jaar, in de regen. "Vandaag is het droog, maar wel koud", zegt eigenaar Theo Gerritsen. Door de drive-tru is de stroom aan chocolade-liefhebbers beter te reguleren. "We hebben tijdsblokken, zodat het niet te lang wordt voor de mensen."

Duizend kilo

Dit jaar is de verkoop op Brokkendag dan ook beter dan vorig jaar. Gerritsen: 'Vorig jaar zaten we rond de 800 kilo. Dit jaar gaan we de duizend wel halen." Klanten zijn er blij mee. "Dit is een genot", klinkt het verrukt.

Bekijk onze video over de chocoladeverkoop