Bruls kan maar moeilijk zijn uitknop vinden

Bruls gaat in het programma 'Op weg naar Wijsheid' onder de rook van zijn stad op stap met presentator Klaas Drupsteen. Vanaf het Waalstrand lopen ze de eerste etappe van de Walk of Wisdom, een pelgrimsroute rondom Nijmegen. Wat komt Klaas al wandelend te weten over de drijfveren van de energieke en gedreven Waalstad-burgemeester? Onder andere dat hij altijd naar zijn vrouw luistert en dat er op het gemeentehuis maar een handjevol medewerkers is dat weet hoe ze hun baas tot rust kunnen manen. Behalve op zaterdagmiddag, die middag is het tijd voor een goed boek en voetbal.

Letterlijk op weg naar wijsheid ? Foto: Omroep Gelderland

Van student naar burgervader

In zijn studententijd ontwikkelde de geboren Limburger een zwak voor Nijmegen. Hij leerde de Waalstad vanaf zijn 18e goed kennen en toen hij jaren later, tijdens de race voor het burgermeesterschap, na lange tijd weer eens in de stad kwam, stapte hij met trillende knietjes uit de auto. Het weerzien met Nijmegen zorgde voor meer emotie dan hij had verwacht. En toen de gemeenteraad hem begin 2012 voordroeg als burgemeester roerde hem dat tot tranen toe.

Hubertus Maria Franciscus Bruls (Nuth 1966) is sinds 21 mei 2012 burgemeester van Nijmegen. Na een korte periode als gemeenteraadslid in 1998, was hij tussen 1999 en 2002 wethouder in Nijmegen. Van mei 2002 tot oktober 2005 was Bruls Tweede Kamerlid voor het CDA. In oktober 2005 werd hij burgemeester van Venlo. Na de fusie van Venlo met Arcen en Velden was hij waarnemend burgemeester van het nieuwe Venlo en in juli 2010 werd hij daar burgemeester. Bruls deed eindexamen gymnasium B en studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Nu Radboud Universiteit Nijmegen). In zijn studententijd voetbalde hij bij het Nijmeegse VV Trekvogels. Bruls is getrouwd en heeft twee dochters.

Een laatste wijze spreuk aan het eind van de wandeling. Foto: Omroep Gelderland

Bruls de boeman

Als voorzitter van het Veiligheidsberaad staat de burgemeester midden in de coronaproblematiek. "Ik word daar juist rustig van, ik word niet blij van zo'n crisis, maar ik blijf wel met beide voetjes op de vloer."

Sommige mensen zien hem door zijn optreden in de anderhalvemetersamenleving en onlangs nog in de vuurwerkkwestie ook als een boeman. Daarover zegt Bruls: "Daar moet je tegen kunnen, kritiek doet soms pijn, zeker als het persoonlijk wordt en mensen de feiten niet kennen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar mensen verwachten wel iets van betrouwbaarheid van een leider."

Soms moet je even je mond houden

Eén van de belangrijkste eigenschappen voor een goed burgemeesterschap noemt hij de aanspreekbaarheid: "Kunnen omgaan met mensen in allerlei soorten en maten. We moeten het samen doen, ik moet de mensen meenemen en ze hoop geven. Dat kan alleen als je lering trekt uit het verleden."

Wijsheid is volgens Bruls dan ook 'ervaring die je hebt verworven omzetten in inzichten.' En dan komt weer de strijd met zijn impulsiviteit om de hoek kijken: "Soms moet je even je mond houden en het laten gebeuren. De langzame weg is soms sneller dan recht er op af stormen." En altijd positief proberen te blijven zo blijkt uit het citaat van Immanuel Kant dat in het 'wijze spreukenboekje' van presentator Klaas wordt genoteerd: 'Optimisme is een morele plicht'. Bruls: "Als je geen kansen ziet, kun je niet vooruit gaan."

Voetbal

En daarmee komen we op de vrije tijd en favoriete bezigheid van Hubert Bruls en dat is op zaterdagmiddag zich terugtrekken met goede lectuur en Duits en Engels voetbal op tv. Want dat blijft echt zijn sport, maar of hij als oud-speler van het Nijmeegse Trekvogels ooit weer de voetbalschoenen aantrekt ? Vanwege knieproblemen zit dat er tot zijn verdriet waarschijnlijk niet meer in, maar zoals hij zelf ook zegt: "er mogen nog best wat kilo's af."

Of wandelen dan de oplossing is vraagt de presentator ? "Na elke wandeling komt er ook een goed terras", waarmee de burgemeester een bourgondische levensstijl lijkt te verkiezen boven een comeback op de groene velden. In de uitzending geeft Bruls trouwens nog aan dat hij op termijn een loopbaan in de media wel ziet zitten. Kort geleden presenteerde hij tamelijk soepeltjes een Nijmeegse talkshow (in plaats van de traditionele nieuwjaarstoespraak), dus wie weet is de eerste stap richting Hilversum al gezet.

