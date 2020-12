Café in Twello op slot na vierde overtreding: 'Ze hebben de pik op me'

Café Bakker in Twello moet bijna een maand op slot vanwege het overtreden van de coronaregels. In het café zaten mensen binnen wat te drinken, terwijl horeca alleen open mag zijn voor afhalen en bezorgen.

Het café aan de Stationsstraat moet tot 3 januari 2021 gesloten blijven, al kan burgemeester Jos Penninx nog besluiten om deze termijn te verlengen. Kroegbaas Leander Bakker begrijpt niets van de opgelegde sluiting. “Ik moet netjes blijven, ik vind het absurd”, reageert hij.

Bakker zat naar eigen zeggen op 24 oktober met een collega en twee vrienden nog na te borrelen nadat een tv-ploeg van SBS opnames had gemaakt voor het programma Ik Geloof In Mij. “Die ploeg ging om 22.30 uur weg. Het was toevallig mijn verjaardag, dus hebben we nog een drankje gedaan. Binnen, met de deur op slot en de gordijnen dicht.”

Hij was dan ook verrast dat de politie even na middernacht aan de deur stond en sprak van een 'illegaal feest'. Bakker was zich van geen kwaad bewust. “Blijkbaar mag je niet in je eigen pand zitten, omdat er een horecavergunning op zit.”

Indringend gesprek

Het was volgens de gemeente Voorst echter al de vierde overtreding op rij. Zo kreeg Bakker begin oktober een boete van 5.000 euro toen een mystery guest de kroeg binnen kon wandelen, zonder zijn gegevens in te hoeven vullen. Ook zouden er toen te weinig maatregelen zijn genomen om cafégasten voldoende afstand te laten houden.

Zie ook: Boete voor café in Twello na overtreden coronaregels

De horecaondernemer kreeg eind mei ook al een zogenoemde last onder dwangsom, omdat gasten zich bij de heropening van zijn café op het terras niet aan de anderhalvemeterregel hielden. Na de eerste overtreding was er volgens de gemeente een 'indringend gesprek' tussen de burgemeester en de horecabaas.

“Ik heb het gevoel dat ze de pik op mij hebben. De burgemeester vindt dat ik foute mensen in mijn kroeg binnenlaat. Maar in mijn kroeg komen mensen van 18 tot 94 jaar. Ik ga ze bij binnenkomst niet vragen naar hun strafblad”, aldus Bakker.

Nog wel even dicht

De kroegbaas gaat de sluiting niet aanvechten, aangezien hij vanwege de coronamaatregelen toch al gedwongen thuiszit. Aan afhalen of bezorgen deed de kroeg al niet. “Dus ik ga daar geen advocaatkosten aan uitgeven.”

Hoop dat het café snel weer open mag, heeft hij niet. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de coronamaatregelen. “Ik denk dat we in februari ook nog wel dicht moeten blijven.”