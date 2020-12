Heb je liever windmolens of zonnepanelen?

Het gaat er niet alleen om wat het beste werkt, maar ook om hoe het eruit ziet. Harm Edens ging, in het Omroep Gelderland-programma Groene Koppen met het vraagstuk de straat op om te horen wat mensen ervan vinden.

"Zonne-energie lijkt me beter, want windenergie is op land heel ontsierend", legt een voorbijganger uit. Hij lijkt daarin niet de enige, want er is in de provincie ook veel kritiek op de windmolens die er staan.

Tekst gaat verder onder de video:

Het laten regelen

Moeten we als consument die keuze eigenlijk wel maken? Een vrouw vindt dat niet: "Ik ben zo groen mogelijk, maar ik sluit me wel aan bij een energiebedrijf wat het voor me regelt."

Bekijk hier de hele uitzending van Groene Koppen: