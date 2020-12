Achterhoek heeft 'groot hart' voor opvang vluchtelingenkinderen

Nederland zou 500 kinderen willen opvangen, maar daar is nog niets van terechtgekomen. Daarom is Kock, indachtig het naoberschap in de Achterhoek, met de motie gekomen. "En dat naoberschap gaat veel verder dan onze Achterhoekse grenzen. Ik ben al herhaaldelijk door mensen uit mijn omgeving aangesproken op de humanitaire ramp in Griekenland", zo motiveerde Kock de motie.

Naast het menselijke aspect wees ze er ook op 'dat er genoeg ruimte is in de Achterhoek' en ze wil dat voorzitter Mark Boumans van de Achterhoekraad dat signaal afgeeft aan het kabinet en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

'Geen vierde bestuurslaag'

Het CDA Berkelland en de VVD stemden tegen. "Dit onderwerp hoort niet op de agenda van de Achterhoekraad", verklaarde het Aaltense VVD-raadslid Henk Hartemink namens alle Achterhoekse afdelingen.

D66-raadslid Loes ten Dolle ging daar aanvankelijk in mee, "want we hebben als Achterhoekraad afgesproken geen vierde bestuurslaag te zijn." Uiteindelijk ging ze namens D66 toch mee met de motie: "Het signaal ondersteunen we."

De meeste fracties stonden erin zoals Leo Morren van GroenLinks uit Berkelland. "We moeten laten zien dat we een groot hart hebben", zei hij. "Misschien kunnen die jongeren ook wel aan de slag in de zorg of in de maakindustrie."