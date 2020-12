Frans Hendriks, ooit de redder van NEC, viert 75e verjaardag

En dat is op zich al bijzonder, want Hendriks lag eerder dit jaar nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Maar nog geen twee maanden later meldde hij zich alweer bij de presentatie van nieuwe NEC-spelers. "Ik kom altijd terug, net als NEC. Ze krijgen ons zomaar niet kapot", zei hij daar zelf over.

Frans Hendriks werkte jarenlang voor Centraal Beheer toen hij rond 1990 voor zichzelf begon. In de tijd dat de computer en internet snel opkwamen, was zijn ICT-bedrijf McDos een schot in de roos. Hendriks slaagde erin om altijd al te anticiperen op de trends die nog moesten ontstaan en maakte snel furore. McDos ging ook met succes de Belgische en de Duitse markt op.

Frans Hendriks met NEC-speler Jonathan Okita Foto: Omroep Gelderland

Stunts

Ondertussen schuwde Hendriks een stunt ook niet. Zo haalde hij topatleet Carl Lewis naar Nijmegen. En sponsorde hij veel lokale en regionale evenementen, zoals het Nimweegs Soaptheater en het carnaval, waarbij hij zelf altijd vooraan liep in de polonaise. Want een feestje bouwen, dat kon men wel overlaten aan de altijd lachende Nijmegenaar.

Carnavalfan Frans Hendriks Foto: Broer van den Boom

Zwak voor NEC

In de sport was hij ook heel actief. De voetballiefhebber pur sang sponsorde een succesvol zaalvoetbalteam in Wijchen. En diverse regionale sporters, zoals atleet Marko Koers, ondersteunde hij financieel.

Maar hij stak zijn geld vooral in NEC, de club waarvoor hij al van kinds af aan een zwak had. Hendriks begon als lid van de busisnessclub, maar voorkwam meerdere malen met investeringen de financiële ondergang van de Nijmeegse club. En hij stond aan de basis van de meest succesvolle periode van NEC.

De vier B's

Frans Hendriks zag al snel in dat incidentele investeringen de club nooit structureel verder konden helpen en hij bedacht een businessmodel, waar NEC tot de dag van vandaag nog van profiteert. Hij begon een investeringsfonds om spelers aan te trekken voor de club. Voorzitter Hans van Delft was in de jaren zijn kompaan, maar Hendriks boorde de financiële bronnen aan.

Zo betrok hij onder meer Harold en Jos Bons uit Groesbeek bij de club, evenals horecagigant Jack Bongers en Marcel Boekhoorn. Als de vier B's stonden ze garant voor spectaculaire transfers. De Nijmegenaar stond aan de basis van deze verandering, waardoor de club sportief gezien niet langer het lelijke eendje van de eredivisie bleef.

Europa in

NEC vertoefde halverwege de jaren '90 nog onderin de eredivisie, maar die tijd was snel voorbij. De eerste impuls kwam met trainer Johan Neeskens, met wie Hendriks nauw contact onderhield.

Frans Hendriks met Johan Neeskens Foto: Broer van den Boom

Aanvankelijk werd vooral geïnvesteerd in jonge talenten, zoals Peter Wisgerhof, Mike Zonneveld en Youssouf Hersi. Met een heel degelijk elftal haalde NEC zelfs Europees voetbal. En daarna kwamen er spelers van over de grens, voor grotere bedragen, zoals de nu weer teruggekeerde Edgar Barreto.

Met Mario Been als trainer gaat NEC opnieuw Europa in en haalt daar menige stunt uit. Hendriks is overal bij. En in een fase dat de club weer even een acuut financieel probleem heeft, verbindt hij de naam van zijn bedrijf aan het stadion, dat McDos Goffertstadion heet. Zo kan NEC weer vooruit.

Edgar Barreto keerde weer terug naar NEC Foto: Omroep Gelderland

Standbeeld

De huidige algemeen directeur Wilco van Schaik onderhoudt een hechte band met Frans Hendriks. "Frans is een icoon van de club. Hij heeft in het verleden miljoenen geschonken aan NEC, allemaal vanuit zijn rood-groen-zwarte hart. Hij verdient een standbeeld.

"Ik zit bij wedstrijden meestal naast hem. En wat opvalt: hij heeft er echt verstand van en kent de hele voetbalwereld. En iedereen kent Frans. En hij geeft vanuit zijn NEC-hart ook altijd zijn mening, dan kan hij heel kritisch zijn. En wat echt uniek is en wat ik nog nooit heb gezien in het voetbal. Hij heeft ook heel nauw contact met alle spelers en de staf. Hij stuurt ze wekelijks appjes en dat kunnen ze ook echt waarderen."

Nieuwe computers en telefoons

Frans Hendriks zorgt ook altijd voor goede randvoorwaarden bij NEC. In de jaren '90 voorziet hij nieuwe spelers direct van apparatuur. Ze krijgen de nieuwste telefoons en computers en uiteraard ook sportieve adviezen. En jaarlijks organiseert hij ook een feest voor iedereen bij de club in een tent bij De Goffert, waarbij bekende artiesten optreden, zoals Frans Bauer.

Ook is hij altijd van de partij bij de trainingskampen van NEC in de winterstop. Als prominent lid van de Club van 19, die de trips naar Zuid-Europa jaarlijks financiert, houdt hij de sfeer er ook altijd in. Bij het traditionele strafschoppen schieten is Hendriks jaarlijks de te kloppen man. Als hij scoort, wordt hij door de anderen direct beschuldigd van omkoping van de keeper. Maar zelf houdt hij het op zijn traptechniek.

Frans Hendriks heeft lol tijdens een trainingskamp Foto: Omroep Gelderland

Hoekschop

Tijdens de trainingskampen is er veel ruimte voor gezelligheid en daarbij is Hendriks altijd van de partij. Maar daar waar andere sponsoren de volgende ochtend lekker genieten van een ontbijt met uitzicht op de Middellandse Zee, is de voetballiefhebber steevast onrustig. "Gaan we naar de training?". Want contact met de spelers vindt hij essentieel op trainingskampen. Zo baart hij opzien door tijdens een oefenwedstrijd bij het nemen van een hoekschop de nemer Paolo Sabak even toe te spreken. "Hé Paolo, hoe is het?" De Belg geeft vriendelijk antwoord: "Warm". En neemt vervolgens de corner die er bijna ingaat.

Ook gebruikt hij de gelegenheid om spelers en staf toe te spreken. Historisch is zijn sessie met het trainerstrio dat NEC vorig seizoen leidde. "Rogier, jij bent een talentvolle jonge trainer, jij komt er wel", zegt hij tegen Rogier Meijer, de huidige hoofdtrainer. François Gesthuizen ziet hij ook wel zitten. "Jou ken ik al jaren, jij kunt er niks aan doen. " En dan richt hij zijn pijlen op nummer drie, Adrie Bogers. "Het is jouw schuld dat ze vorig seizoen niet promoveerden. Toen het mis ging tegen RKC, deed jij niks. Je zat als een dooie op de bank. En als ik jou een bericht stuur, reageer je nooit."

Frans Hendriks op de selectiefoto van NEC Foto: Omroep Gelderland

Sponsor van de eeuw

Frans Hendriks is bij NEC al uitgeroepen tot sponsor van de eeuw. Daarvoor werd hij tijdens één van de trainingskampen nog speciaal in het zonnetje gezet door de toenmalige trainer Peter Hyballa.

De Nijmegenaar was vereerd, maar kwam direct met een voor hem zo typerende reactie. "Hé eigenwijze Duitser, jij moet wat beter naar mij luisteren, dan wordt het hier nog wat."

Frans Hendriks met Peter Hyballa Foto: Broer van den Boom