Geen vleermuizentelling door kans op coronabesmetting van mens op dier

De vleermuis heeft geen goed imago weet ook Maurice La Haye van de zoogdiervereniging in Nijmegen. Toch is het virus bij de Europese vleermuissoorten helemaal niet vastgesteld. "De uitbraak begon in China en het virus is door ons reisgedrag en overdracht van mens op mens inmiddels over de hele wereld verspreid."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Dieren besmet door mensen

De reden om de vleermuizentelling een jaartje over te slaan in de winter, is dus juist dat wij mensen het op de vleermuizen over zouden kunnen brengen. "Er zijn al wel gevallen bekend waarbij dieren besmet zijn geraakt door mensen: bij huiskatten, nertsen, honden en zelfs konijnen is dat gebeurd."

De andere reden om de wintertelling over te slaan, is omdat vleermuizentellers anders toch snel te dicht bij elkaar in een kleine ruimte zijn. "En we kunnen de telling prima een jaartje niet doen", meent La Haye. "Het gaat om een telling over de langere termijn en een jaartje niet is niet zo erg. Volgend jaar als we allemaal weer zijn ingeënt kunnen we het dan weer wel doen."

'Bijzonder diertje'

Maar jammer vinden ze het wel bij de zoogdiervereniging. Want het is ook altijd een moment om mensen te laten zien hoe bijzonder het diertje eigenlijk is. "Het is toch ook altijd een mooie sociale gelegenheid waarbij dierenliefhebbers elkaar treffen. Maar we willen het risico niet nemen. Net zoals we ook feestjes en voetbalwedstrijden niet door laten gaan, is dit ook niet verstandig."