Aaltense scholieren even drugsbaas in les over criminaliteit

De les speelt meteen in op de belevingswereld van de scholieren zelf. "Wie zou er meer willen verdienen dan vijf euro per uur?", vraagt programmaleider Petra van den Berg. "Twintig euro? Wie zou er wel honderd euro per uur willen verdienen?" Vrijwel alle vingers van de derdeklassers gaan omhoog. De leerlingen komen er vrij snel achter dat het gaat om baantjes voor criminelen.

Jongeren ronselen

Dat is toch even een flinke tegenvaller voor ze. Maar de pubers zijn geprikkeld en dat is nu juist de bedoeling. "Ze moeten zich bewust worden van het feit dat criminelen regelmatig jongeren ronselen", vertelt Van den Berg. "Er wordt veel geld beloofd voor een op het oog simpel klusje." En dat klinkt natuurlijk wel aanlokkelijk in deze tijd van schaarse bijbaantjes door corona.

Van den Berg geeft de klas verschillende voorbeelden: "Een pakketje ergens afleveren, je simkaart uitlenen of je bankrekening een weekje beschikbaar stellen voor 750 euro. Het klinkt misschien aantrekkelijk, maar doe dat nooit!" Ze wijst op de ernstige gevolgen die het kan hebben, hoeveel geld er om gaat in de drugshandel en dat ook in de Achterhoek dit soort zaken plaatsvinden.

Eigen 'handeltje'

Voor eventjes mogen de leerlingen zich even voordoen als drugsbaas en in theorie hun eigen 'handeltje' opzetten. Natuurlijk met als doel om inzicht te geven in wat daar allemaal bij komt kijken en ze te leren over bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder

Aan de keukentafel

"Interessant", vindt Demi het. "Ook wel heftig. Ik wist niet dat het ook hier gebeurt." Natuurlijk hoopt Van den Berg dat jongeren alert zijn en verdachte zaken gaan melden bij 'Meld Misdaad Anoniem' "Maar het belangrijkste is dat er over gepraat wordt, bijvoorbeeld thuis aan de keukentafel. " Daarom krijgen ook ouders en docenten een soortgelijke les. "En helemaal mooi is dat daarbij ook Iriszorg is betrokken, die uitleg geeft over drugsgebruik. Iets wat ik niet bespreek in de klas. "

3MMC

In dat opzicht kan de timing niet beter, want onlangs kwam Aalten nog volop in het nieuws door zorgen van politie en burgemeester over het gebruik van de drugs 3MMC, ook wel Poes genoemd.

"Ja dit sluit in dat opzicht goed aan bij de actualiteit. Ook al is het meer toeval, omdat deze les al langer gepland stond", vertelt Robin Smienk, docent op het Christelijk College Schaersvoorde. "Jongeren hebben het er onderling ook over, dus hopelijk wordt het op deze manier meer bespreekbaar gemaakt. "

Het is de bedoeling dat #leerlingalert straks ook in de rest van Nederland wordt gegeven.