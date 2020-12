Raad: 'Zembla handelde onzorgvuldig in uitzending over dumping granuliet'

Televisieprogramma Zembla heeft journalistiek gezien onzorgvuldig gehandeld in de uitzending over betrokkenheid van Rijkswaterstaat bij de stort van granuliet in zandwinplas Over de Maas. Die conclusie trekt de Raad voor de Journalistiek.

De zandwinplas is een diepe plas bij Dreumel, in de gemeente West Maas en Waal. In die plas stort het Amsterdamse bedrijf Bontrup granuliet, een natuurlijk restproduct van graniet, in het water. Het bedrijf kreeg daarvoor een vergunning.

Uitzending

In februari wijdde Zembla een uitzending aan die situatie. Daarin gaven de makers aan dat het bedrijf twee keer 'nee' te horen kreeg toen het een vergunning aanvroeg. Pas na tussenkomst van oud-politicus Halbe Zijlstra lukte dat, omdat hij het was die Bontrup in contact bracht met Rijkswaterstaat.

Bontrup liet het er na die uitzending niet bij zitten. Granietleverancier Graniet Import Benelux (GIB) spande een zaak aan bij de Raad voor de Journalistiek, omdat het bedrijf vond dat Zembla meer dan voldoende was geïnformeerd over granuliet.

Onzorgvuldig gehandeld

De Raad heeft nu aangegeven dat Zembla journalistiek onzorgvuldig gehandeld heeft. "De redactie had van tevoren van GIB voldoende informatie gekregen waaruit bleek dat granuliet schone grond is", staat in het rapport.

Zembla berichtte te eenzijdig, onevenwichtig en tendentieus over de situatie, vindt de Raad. "Voor zover Zembla in de publicaties aandacht heeft besteed aan de reactie van klagers of aan informatie (van bronnen) die het standpunt van klagers onderschrijven, heeft zij deze geminimaliseerd, als irrelevant of onbetrouwbaar gepresenteerd dan wel belachelijk gemaakt", geeft de Raad daarnaast aan.

GIB zegt blij te zijn met de uitspraak van de Raad en nu na te denken over verdere stappen.

Actie van omwonenden

De gemeente West Maas en Waal en de provincie Gelderland maakten zich ook zorgen over de stort van granuliet. In maart dit jaar voerden omwonenden bovendien nog actie, omdat ze zich zorgen maakten.

Diezelfde maand was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de kwestie. De verantwoordelijke minister gaf aan over meerdere rapporten te beschikken, die aangaven dat granuliet een onschadelijke stof is.

De redactie van Zembla is teleurgesteld over de laatste ontwikkelingen. "We kunnen ons volstrekt niet vinden in de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. We staan vierkant achter de uitzending, waar wat ons betreft journalistiek gezien geen speld tussen te krijgen is. We komen later vandaag met een uitgebreide reactie", laat het tv-programma weten.

