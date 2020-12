Mondkapjesweigeraars willen demonstreren in Nunspeet

Het dragen van een mondkapje is per 1 december verplicht. Foto: RTV Nunspeet

Terwijl er zicht is op vaccinatie lijkt de verdeeldheid onder de bevolking verder toe te nemen. Dat merkt ook de gemeente Nunspeet, waar een demonstratie is aangemeld naar aanleiding van de recente aanhouding van mensen die geen mondkapjes droegen.

Volgens de politie ging het zaterdag in Nunspeet om een bewuste actie. Een groep mensen wilde in het winkelcentrum geen mondkapje dragen terwijl ze flyers uitdeelden. Duidelijk is dat er zes personen zijn aangehouden: vier volwassenen en twee minderjarigen uit Nunspeet en Harderwijk. Omdat ze zich ook niet konden identificeren, zijn ze uiteindelijk opgepakt.

Beelden

Al snel doken er op social media beelden op van het incident. Ilonka uit Amsterdam deelde de video als een van de eersten. "Ik ken de mensen uit Nunspeet en Harderwijk. Ze waren inderdaad bewust op pad zonder mondkapjes. Ze waren flyers aan het uitdelen. We kennen elkaar van verschillende appgroepen en facebookgroepen."

Als voorbeeld noemt Ilonka 'Dutch Survivors', een Facebookgroep waar mensen samen komen die tegen de Covid-19-maatregelen zijn. Ze kwamen eerder in het nieuws omdat ze adressen van politici en journalisten gelekt zouden hebben. "Wij vinden mondkapjes dragen een manier van onderdrukken. Je bek wordt gesnoerd zeggen wij", aldus Ilonka.

Steeds luider

De tegenbeweging schreeuwt steeds luider. "Het begon met de Facebookgroep Democratie voor het volk. Die groep heeft echt meer dan achtduizend leden", vertelt Illonka niet zonder trots. "Allemaal mensen die het niet eens zijn met de manier waarop wij met dit nepvirus omgaan."

Ook daar wordt de bewuste video van de aanhouding gedeeld met de mededeling dat de mensen zijn opgepakt omdat ze geen mondkapje dragen. De reacties zijn niet van de lucht. Er wordt opgeroepen om een e-mail te sturen naar burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet om bezwaar te maken tegen het optreden van de politie.

Demonstratie in Nunspeet

Een van die mensen heeft inmiddels een demonstratie aangemeld bij de gemeente Nunspeet. Het gaat om Eldor van Feggelen, een bekende in het wereldje van de corona-sceptici. Ook hij post video's waarin hij een bouwmarkt in gaat zonder mondkapje om te flyeren en mensen 'wakker te maken'. Hij vindt dat het tijd is om te demonstreren tegen de geldende regelgeving.

Het optreden van de handhavers in Nunspeet afgelopen zaterdag noemt Van Feggelen 'asociaal'. "Dit moet afgelopen zijn. Als de politie geen zelfregulerend vermogen heeft en de gemeente de boa's niet kan wijzen op de juiste manier van handhaving, dan is er geen draagvlak bij de bevolking." De uitnodiging voor de demonstratie gaat volgens de aanvrager verspreid worden door Nederland, Duitsland en België.

Grondrecht

De gemeente Nunspeet laat weten dat demonstreren een grondrecht is, maar dat er wel bepaalde voorwaarden gelden voor een demonstratie. "We wachten op nadere informatie van de aanvrager over plaats en route en welke maatregelen ze nemen om de demonstratie goed te laten verlopen."

Of de demonstratie, die deze week nog zou moeten plaatsvinden, inderdaad doorgaat en hoeveel mensen er worden verwacht, is dinsdagochtend nog niet bekend.

Zie ook: Groep weigert mondkapje, zes arrestaties in Nunspeet