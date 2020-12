Retourticket naar de Zorg moet ex-zorgmedewerkers lokken

Ilse de Groot werkt al jaren niet meer in de zorg, maar wil nu graag terug. "Het blijft toch wel trekken om weer in de zorg te werken. Vooral zo'n wit pakje weer aantrekken en met een team bezig te gaan om mensen te verzorgen".

De Apeldoornse deed een paar weken geleden mee aan de online informatiebijeenkomst van Retourticket naar de Zorg. Deze week loopt ze twee keer mee met een zorgmedewerker bij een van de zorglocaties die meedoen aan het project.

Bekijk de video over het zorginitiatief. De tekst gaat eronder verder

'Het is een roeping'

Alhoewel Ilse er al een tijdje over nadacht om weer een baan in de zorg te vinden, waren er veel twijfels die haar er van weerhielden. "Ben ik er niet te lang uit, loop ik niet te veel achter". Maar de laagdrempeligheid van Retourticket naar de Zorg heeft haar nu overgehaald. "Je doet mee met een online informatiebijeenkomst en kan daarna meelopen om te kijken of het écht nog wat voor je is". Ilse staat te popelen om weer in de zorg aan de slag te gaan. "Ze zeggen wel: het is een roeping."

Samenwerkingsverband

Retourticket naar de Zorg is een samenwerkingsverband van Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Pluryn, ‘s Heeren Loo en Zozijn . De organisaties hebben allemaal een tekort aan personeel.

"Alleen al in Apeldoorn en omgeving staan er 75 vacatures in de zorg open", vertelt Joyce Harleman. Zij is recruiter bij 's Heeren Loo en weet dat er veel mensen moeten zijn die ooit de zorg achter zich lieten, maar nu terug willen. "Juist voor die mensen hebben we dit bedacht, zodat ze weer kunnen voelen hoe het is om te werken met patiënten of cliënten".

Er doen nu twintig ex-zorgmedewerkers mee met Retourticket in de Zorg. Volgend jaar april komt er een vervolg.