Laat Kinderen Lachen heeft veel aanvragen, maar te weinig spullen voor kerstpakketten

Op 15 december gaan de vrijwilligers van de Stichting Laat Kinderen Lachen kerstpakketten inpakken om ze in de week voor kerst te kunnen uitdelen. De pakketten zijn voor gezinnen met een ziek kindje of die net buiten de zorg van de voedselbank vallen. We delen ze uit in Oude IJsselstreek, Doetinchem, Dinxperlo en omgeving.

We hebben 270 aanvragen voor pakketten, maar lang niet genoeg spullen om aan alle aanvragen gehoor te kunnen geven. We zoeken nog houdbare etenswaar om er in te doen.



We kunnen de volgende producten nog goed gebruiken: bijvoorbeeld een pak aardappelpuree. pasta met saus, suiker, koffiepads, iets om te douchen, knakworstjes, enz.. Elk pakket wordt weer anders.



Hoe kunt u doneren?



Bij Cindy's Diershop Gaanderen hebben wij zelf ook een soort winkeltje waar mensen dingetjes kunnen kopen. En er staat een doos waar mensen cadeaubonnen in kunnen doen.

Bij de Plus in Terborg (als je daar boodschappen doet kun je achter de kassa producten inleveren).

Maar het kan ook bij de stichting in Terborg of in Genderingen. Reageer dan onder dit artikel.

We moeten de producten uiterlijk op 15 december binnen hebben. We gaan namelijk uitdelen een week voor kerstmis uitdelen.



Over de stichting

Stichting laat kinderen lachen is in 2013 begonnen onder deze naam. Wij zetten ons in voor elk kind dat wel een lichtpuntje in het leven kan gebruiken. Dat kan zijn omdat het kind ziek is of omdat het gepest wordt. Kinderen die een ingrijpende gebeurtenis mee hebben gemaakt (overlijden, scheiding, mishandeling enz.)

We organiseren leuke middagen voor kinderen uit dezelfde doelgroep/lotgenoten. Voor kinderen die door omstandigheden geen verjaardag kunnen vieren maken we een verjaardag-box. Rond de sinterklaas en kerstmis tijd maken we decemberpakketten.

Soms is het nodig om de ouders op de één of andere manier te begeleiden in hun zoektocht naar hulp of begrip. Wij zijn dan vooral het luisterend oor.

Elk jaar nemen we een heleboel kinderen en gezinsleden mee op safari naar Wildlands en naar het Dolfinarium . dan is er een speciale avond van 18.00 tot 21.30 voor zieke kinderen en hun gezinsleden. Daar kunnen ze ongestoord genieten van alle dieren en leuke activiteiten.

Kortom ons scala is breed al zijn wij klein. We werken uitsluitend met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om die glimlach te toveren op het gezicht van een kind. Momenteel vervullen we ook een aantal kleine wensen van kinderen die erg ziek zijn.



Heeft u nog wat levensmiddelen voor de stichting Laat kinderen lachen? Doneert het u het dan bij bovengenoemde winkels of reageer hieronder.