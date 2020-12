Schrik in Nijkerk: medewerkers stadhuis voorkomen dat man zichzelf in brand steekt

"Onze medewerkers waren alert en hebben erger kunnen voorkomen", laat de gemeente in een schriftelijke reactie weten. Er worden in verband met privacy geen mededelingen gedaan over de achtergrond van de actie van de man.

"We vinden het op dit moment vooral belangrijk dat hij de benodigde hulp krijgt", aldus de gemeente. "We bekijken momenteel met alle betrokken partijen de situatie van deze meneer en wat we vanuit de gemeente voor hem kunnen doen."

Overgoten met benzine

Volgens ooggetuigen overgoot de man zichzelf met benzine, waarna hij zichzelf wilde aansteken. Dit laatste konden de medewerkers dus voorkomen.

De man werd daarna op een brancard het weggedragen en zou volgens ooggetuigen aanspreekbaar zijn. Hoeveel mensen het hebben zien gebeuren, is niet bekend.

Stadhuisrammer

Het is de tweede keer dit jaar dat er een heftige situatie plaatsvindt bij het stadhuis in Nijkerk. In maart ramde een man met zijn pick-uptruck het gemeentehuis. Hij kreeg daar in juni een jaar celstraf voor, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

