Gaat het scherm straks op zwart voor deze omroep?

Een voorstel vanuit de gemeente viel onlangs rauw op het dak bij Witlox. In een ambtelijk advies las hij dat de gemeenteraad niet voor 'zijn' omroep zou moeten kiezen, maar voor de Valouwe Media Stichting (VMS). Want die laatste zou de beste papieren hebben, en een goede visie op de toekomst bovendien.

Steunbetuigingen

Witlox: "Ja, je wordt hier niet blij van. Ik voel me gefopt. Dit is onverdiend en onverwacht." De voormalig Landmacht-adjudant en het bestuur vragen zich af hoe dit zo kon gebeuren en laten het er niet bij zitten. Bovendien komen van heinde en verre steunbetuigingen binnen, die richting de raadspartijen worden gestuurd.

Nog niets in beton gegoten

De gemeenteraad beslist uiteindelijk wie zij de zendmachtiging vergunt. Uit een rondgang onder de coalitiepartijen blijkt dat nog niets in beton is gegoten. De VVD is warm voorstander van de plannen. Lokaal Apeldoorn hinkt op twee gedachten.

Het pand van RTV Apeldoorn aan de Arnhemseweg. Foto: Google Maps

Fractievoorzitter Peter Messerschmidt: "RTV Apeldoorn, met haar vrijwilligers en verbinding in de samenleving, is ons lief. Maar stappen vooruitzetten en samenwerking is ons ook wat waard."

Het CDA zit op eenzelfde lijn: "We hebben nog veel vragen. Voor ons is het geen uitgemaakte zaak. Hoewel RTV Apeldoorn zal moeten vernieuwen (...) heeft zij ook een grote achterban. Valouwe Media moet dat nog allemaal opbouwen", reageert fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg.

D66 moet nog een standpunt bepalen, maar laat weten RTV Apeldoorn een warm hart toe te dragen en tegelijkertijd ook de voordelen van een nieuwe club te zien. GroenLinks kan op dit moment geen antwoord geven en moet er verder over in gesprek.

Apeldoorners samenbrengen

In het voorstel dat er nu ligt, blijkt dat VMS openstaat om de vele vrijwilligers van RTV Apeldoorn over te nemen. Bestuurslid Christiaan Gijtenbeek: "Iedereen is bij ons welkom, we willen met een leuke club radio en tv maken en we hopen op een vruchtbare samenwerking met andere partijen" zegt hij, doelend op de huidige lokale omroep.

VVD'er Max van Oort benadrukt dan ook dat een einde van de subsidie voor RTV Apeldoorn geen einde van de organisatie hoeft te betekenen, als die samen kan vloeien met een nieuwkomer. Maar juist dat laatste kan nog weleens lastig worden.

'No hard feelings'

Van een overname lijkt Theo Witlox namelijk niet gediend. De oud-militair stond in zijn carrière al voor hetere vuren en weigert om de omroep zijn Waterloo te laten worden. Samenwerking is een pijler in de plannen van de Valouwe Media Stichting. Maar zonder de hulp van RTV Apeldoorn is het de vraag of die kunnen slagen.

Gijtenbeek zelf is hoopvol en denkt niet dat het daarop spaak zal lopen, maar wil ook niet te vroeg juichen. "We wachten het af. Ik snap dat RTV Apeldoorn zich nu de gebeten hond voelt, maar dat zij zo. No hard feelings."

Komende donderdagavond praat de gemeenteraad over het voorstel. De SP laat alvast weten dat als het aan hen ligt, RTV Apeldoorn de lokale omroep is en blijft.