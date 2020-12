Pim ondersteunt duurzame Asterix en Obelix-dorpjes

Via het netwerk Burgers Geven Energie biedt Pim de Ridder in de wijde regio Arnhem-Nijmegen zijn expertise aan op gebied van duurzame energie. Opzet is om lokale energieprojecten van de grond te krijgen die vooral getrokken worden door de gemeenschap ter plekke en juist niet door de energie-reuzen. Groene Koppen-presentator Harm Edens laat zich bijpraten door de groene goeroe.

Het netwerk zegt vooral in te zetten op samenwerking, betrokkenheid en zo weinig mogelijk commercie. "Wij geloven in de kracht van de beweging van onderop. Wij zijn ervan overtuigd dat de lokale energietransitie pas kan slagen wanneer burgers nauw betrokken zijn bij het ontwikkelen van deze nieuwe energieprojecten. " In De Ridders optiek moeten burgers zeggenschap over hun eigen energie krijgen door te investeren in windmolens en zonneparken en dus door samen eigenaar te worden.

Recept voor een onafhankelijke energiecoöperatie

Pim studeerde ruim 20 jaar geleden af op zonne-energie en deed ervaring op bij enkele energiemaatschappijen. Gaandeweg werd hem duidelijk dat het ook zonder die energiebedrijven kan. Recept voor een eigen groene coöperatie:

- een man/vrouw of 1000,

- een goede financiële basis/subsidie,

- geen bemoeienis van grote banken of energie-reuzen,

- van onderaf,

- 'iedereen in het landschap' moet mee.

Dat gaat dan vaak om langdurige trajecten waarbij de nodige weerstand van omwonenden moet worden overwonnen. "Veel praten" zegt de adviseur, "veel koffie drinken en als het eenmaal goed loopt dan wordt het bier drinken." Dus veel overleggen en overtuigen. Dat dat werkt blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat eerdere tegenstanders van een windmolenpark een paar jaar later zelf met een zonnepark-project aan de slag gaan, en dan wel onder de bezielende begeleiding van Pim, de man die ze eerst als opponent zagen.

Op de dijk bij Slijk-Ewijk Foto: Omroep Gelderland

Slijk-Ewijk als duurzaam Asterix- en Obelix-dorp

Als mensen zich gehoord voelen dan is de eerste stap naar een goed overleg gezet, zo stelt De Ridder. Hij adviseert nu het dorp Slijk-Ewijk dat in een energie-corridor ligt waarvan de A15 het middelpunt is. Aan weerszijden van de snelweg moeten volgens plannen van de overheid veel groene energie-opwekkers komen. Grootschalige ontwikkelingen waardoor kleine gemeenschappen makkelijk in de verdrukking raken.

In Slijk-Ewijk grijpen ze met 470 inwoners nu mogelijk hun kans. Als het dorpje van Asterix en Obelix aan de slag om zelf met windenergie bezig te gaan en energie-neutraal te worden. Niet je omgeving laten inrichten door projectontwikkelaars en energie-reuzen maar een coöperatie op poten zetten en het in eigen hand houden. De eerste stappen zijn gezet, de dorpsraad steunt het plan en de eerste 30 tot 40 inwoners hebben zich ingeschreven na bijwonen van een paar voorlichtingsavonden.

Over twee jaar zelfvoorzienend?

Slijk-Ewijk kan volgens dorpsraadvoorzitter Joost Lindner een hechtere gemeenschap worden, invloed hebben op de eigen, schone leefomgeving en er uiteindelijk ook aan verdienen. Hij hoopt dat de 'eigen energieplannen' over een jaar of twee werkelijkheid zijn geworden. Tot die tijd kunnen ze buigen op Pim de Ridder die hen het gereedschap aanreikt en uiteindelijk van een afstand hoopt te zien dat het goed is. En ondertussen draagt hij een steentje bij aan nog meer groene energie-gemeenschappen naar model van het Asterix- en Obelix-dorp.

Meer weten over Pim de Ridder, windmolens, zonneparken en Slijk-Ewijk? Kijk woensdag 9 december om 17.30 uur naar Groene Koppen of nu naar onderstaande video.