Museum Bronbeek onderzoekt herkomst koloniale objecten

"In Nederland en onze buurlanden woedt discussie over wat we aan moeten met koloniale objecten, maar nergens doen ze wat wij nu gaan doen", zegt Wayne Modest, hoofd van het onderzoekscentrum van het Nationaal Museum van Wereldculturen en een van de initiatiefnemers in Trouw.

Elf wetenschappers gaan de collecties van in totaal negen musea bekijken. Ze proberen samen met kunstenaars, maatschappelijke organisaties en mensen uit herkomstlanden regels te maken voor wat je met de objecten zou kunnen doen.

Bestuderen

"Met een expositie van Afrikaans cultureel erfgoed willen we de vraag opwerpen wat die collecties betekenen voor mensen met een Afrikaanse achtergrond", aldus Modest.

"Uitgangspunt is niet dat we alle afzonderlijke objecten waar misschien wat mee is, gaan bestuderen”, zegt Susan Legêne. Zij is als hoogleraar politieke geschiedenis aan de Amsterdamse Vrije Universiteit betrokken bij het onderzoek.

Roofkunst

Nederland worstelt al langere tijd met zijn koloniale collecties. In oktober adviseerde een commissie om objecten die geroofd zijn uit voormalige Nederlandse koloniën terug te geven aan herkomstlanden.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft 3,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor dit onderzoek.