Voldoende werkgelegenheid rondom Arnhem, ondanks corona

Er is nog voldoende werkgelegenheid in Arnhem en omstreken, ondanks de effecten van corona. Die zijn 'relatief beperkt'. Vraag en aanbod van arbeid zijn 'redelijk in evenwicht', blijkt uit cijfers van arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, die bestaat uit Arnhem en acht omliggende gemeenten.

Het aantal bijstandsgerechtigden neemt niet toe in de regio en ook de instroom in de WW zit na een kortstondige piek aan het begin van de crisis weer op het niveau van vorig jaar. Hoewel er in de gemeente Arnhem zelf nu iets meer mensen in de bijstand zitten dan vorig jaar ziet het er 'minder slecht uit' dan in andere regio's, erkent wethouder Martien Louwers.

'Mogelijkheden werk behoorlijk'

"Er zijn nog steeds sectoren die mensen zoeken", ziet zij. Waar personeel in de horeca, kunst en cultuur hun baan verliest, is er voor hen bijvoorbeeld wel ruimte in de administratie, groen, schoonmaak, gezondheidszorg, vervoer, bouw, techniek. "Mogelijkheden voor werk zijn er gelukkig nog behoorlijk in de regio. Het zit hem dus veelal in de omscholing", legt Louwers uit.

Bovendien zijn veel van de inwoners die zich nu bij de gemeente melden 'relatief arbeidsfit’. Die zijn dus makkelijker aan een baan te helpen. Er wordt volgens Louwers 'vol ingezet' om deze mensen alweer aan de slag te krijgen, nog voordat zij in de bijstand terechtkomen. Die zie je dus niet terug in de in- en uitstroomcijfers, maar op die manier worden volgens de wethouder toch wekelijks tien Arnhemmers geholpen.

'Nog geen euro uitgegeven'

Om de gevolgen van corona voor werkgelegenheid te bestrijden, stelde de gemeenteraad onlangs 5,7 miljoen euro extra voor Louwers beschikbaar. Dat geld is er volgend jaar pas. "Dus daar is nog geen euro van uitgegeven", stelt Louwers. "En dat hoeft natuurlijk ook niet, als dat niet nodig is."

Ook van het Rijk komt er nog een 'mooi pakket met substantieel geld' aan, weet Louwers. Op punten waar de bijdragen uit Den Haag overlappen met het geld dat Arnhem reserveerde in haar 'corona herstelagenda', hoeft de Rijnstad dat niet zelf uit te geven, constateert zij.

'Kunnen bedrijven opkrabbelen?'

Wel vindt de wethouder het nog spannend hoe de arbeidsmarkt zich de komende tijd ontwikkelt. Veel bedrijven worden nu in leven gehouden met overheidssteun. "Kunnen die straks weer snel genoeg opkrabbelen na een jaar minder inkomsten te hebben gehad? En lukt het om daarbij hun personeel in dienst te houden", vraagt Louwers zich af. Zij is dan ook erg benieuwd naar de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) die in maart verschijnen.

Haar zorgen gaan op dit moment vooral uit naar mensen die meer begeleiding nodig hebben op hun werkplek. "Daarvoor kan het in deze tijd moeilijker zijn om goede plekken te vinden en behouden", besluit Louwers.

