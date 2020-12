Door waterstof kan zelfs 500 jaar oude Eusebiuskerk duurzaam zijn

Hoe verduurzaam je een gebouw van bijna 79 meter lang, 29 meter breed en 25 meter hoog? Het monumentale karakter van de kerk maakt het helemaal uitdagend, want dubbelglas, spouwmuurisolatie en zonnepanelen zijn uit den boze. Door waterstof te gaan gebruiken, moet de Eusebius de duurzaamste kerk ter wereld worden.

Kerk is al deels duurzaam

Een belangrijke stap om de kerk met duurzame energie te verwarmen werd eerder al gezet. Tijdens de renovatie van de Eusebius is het gebouw aangesloten op stadswarmte. In een groot deel van de kerk werd vloerverwarming aangelegd. Daarmee wordt in veertig procent van de warmtebehoefte voorzien.

De rest van de warmte wordt opgewekt door 33 op aardgas gestookte heaters. Uit onderzoek in de kerk blijkt dat die gaskachels ook kunnen branden op groen waterstofgas. "Daardoor wordt er op jaarbasis zo'n 13.000 kilogram minder CO2 uitgestoten", vertelt Jerom Janssen van energietransitiebedrijf HyMatters.

Voordeel daarbij is dat het huidige verwarmingssysteem grotendeels intact kan blijven, wat overschakelen op duurzame energie zonder opnieuw een dure verbouwing mogelijk maakt. Het waterstofgas wordt in de plannen opgeslagen in een tank in de omgeving van de kerk.

Ook luchtvochtigheid is belangrijk

Bij de overstap naar een andere manier van verwarmen, moet ook de luchtvochtigheid goed in de gaten worden gehouden. Als de lucht te droog wordt, zou de houten constructie kunnen uitdrogen waardoor uiteindelijk het dak zou kunnen instorten, vertelt Janssen. En als het te vochtig wordt in de kerk krijg je bijvoorbeeld problemen met schimmel.

De kerk verwarmen met heaters die werken op elektriciteit, is volgens Janssen geen optie. Om dit duurzaam te doen zouden er in de eerste plaats zonnepanelen op het dak van de kerk gelegd moeten worden en dat mag niet bij een monument.

Bovendien zou er tijdens een concert of andere activiteit in de kerk zoveel energie nodig zijn dat dat een effect heeft op de huizen en gebouwen in de omgeving. "Daar zou dan het licht minder fel gaan branden."

Investering nodig van 100.000 euro

Om de overstap naar waterstof te kunnen maken, moeten volgens Janssen wel een aantal veiligheidsvoorschriften worden aangepast, want bij het opstellen van die regels werd nog geen rekening gehouden met deze nieuwe techniek.

Daarnaast is een eerste investering nodig van 100.000 euro. Voor dat geld worden zes heaters vervangen voor exemplaren die branden op waterstofgas. Nadat de techniek zich in de praktijk heeft bewezen, kunnen vervolgens ook de overige branders in de kerk worden vervangen.

Directeur Verhagen van de stichting Eusebius Arnhem vindt het belangrijk dat ook een van de grootste monumentale gebouwen in onze provincie mee gaat in de energietransitie. De kerk heeft daarbij volgens haar een voorbeeldfunctie: "Dat je in staat bent om dit 500 jaar oude gebouw duurzaam te verwarmen... zo groot... Dan kan iedereen het."

Groene Koppen op TV Gelderland

Bekijk hier de hele uitzending: