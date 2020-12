Vitens trekt 200 miljoen uit om volledig duurzaam te worden

Vitens wil in 2030 geheel duurzaam zijn. In tien jaar tijd wil het waterbedrijf op een volledig milieuvriendelijke manier werken. Dat staat in een strategisch plan dat deze maandag wordt gepresenteerd. Om de doelstellingen te realiseren, wil Vitens 200 miljoen euro vrijmaken.

“De nieuwe strategie betekent dat we in tien jaar tijd een geheel ander bedrijf worden”, zegt directielid Marike Bonhof. “Het vraagt dat we duurzaamheidscriteria zwaarder laten meewegen in elke beleidsbeslissing die we nemen.”

Het bedrijf wil onder meer zelf schone energie opwekken voor de waterzuivering. Vitens wil daarvoor zonnepanelen en windmolens plaatsen. Doel van het bedrijf is om de CO2-voetafdruk met 50% te verminderen.

Waterverbruik terugdringen

Vitens wil het waterverbruik van klanten terugdringen. De afgelopen jaren nam het watergebruik erg toe, dit jaar zelfs met 10 procent (36 miljard liter). Dat komt mede door de tuinzwembaden die thuisblijvers vulden deze zomer. Het doel is om het watergebruik per persoon te verlagen van gemiddeld 120 liter per dag naar 114 liter. Dat scheelt jaarlijks 15 miljard liter water.

Door het installeren van 250.000 slimme meters wil Vitens klanten helpen zuiniger om te gaan met water. Zo moet het voor klanten normaal worden om minder lang te douchen, de tuin slim te besproeien, of de bespaarknop van het toilet te installeren en te gebruiken.

Watervriendelijke woningen

Het bedrijf wil volgend jaar ook investeren in 500 watervriendelijke woningen. Die huizen worden uitgerust met systemen om regenwater of gerecycled drinkwater te gebruiken voor de tuin en het toilet.