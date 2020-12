Corona geeft toerisme in Gelderland flinke boost

Maar liefst 5,6 miljoen overnachtingen door binnenlandse toeristen telde Gelderland afgelopen zomer, meldt het CBS vandaag. Vrijwel alle provincies zagen in de maanden juli, augustus en september meer toeristen uit eigen land. Alleen Noord- en Zuid-Holland, dat sterk afhankelijk is van buitenlandse toeristen, zag het aantal overnachtingen nog dalen.

De sterke groei in Gelderland komt doordat 5,9 miljoen Nederlanders door de coronacrisis ervoor kozen vakantie in eigen land te vieren. Dat was een stijging van 24 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarentegen gingen er veel minder mensen in het buitenland op vakantie: een daling van 57 procent.

Gelderland is altijd al een populaire bestemming onder Nederlanders. Vorig jaar ontving de provincie ook al 3 miljoen binnenlandse toeristen, een zesde van alle vakanties op eigen bodem, blijkt uit het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd dat ook vandaag verschijnt.

Kerstvakantie ook in eigen land

Nu skivakanties in het buitenland worden afgeraden, gaan veel Nederlanders ook de kerstvakantie in eigen land doorbrengen. Opnieuw is Gelderland een populaire bestemming, zegt Laurens Taekema van Parkvakanties.nl waarbij ketens als Landal GreenParks en Roompot zijn aangesloten.

"De afgelopen weken zagen we een sterke toename in het aantal boekingen voor vakantieparken in de kerstvakantie. Zeker na de de persconferentie van premier Rutte op 3 november, waarbij reizen in het buitenland werd afgeraden, nam het aantal boekingen sterk toe. Dat zwembaden per 19 november weer open mochten, heeft ook geholpen bij het aantal boekingen", legt hij uit.

Edwin Bomers van het Recreatiepark Marveld in Groenlo, dat 300 bungalowhuisjes telt, ziet vooral oud en nieuw flink aantrekken. "Dat zit al vol. Oud en nieuw wordt altijd al sneller buitenshuis gevierd dan kerst. Kerst is huiselijker. Voor kerst zitten we nu rond de 70 procent vol. Daar kan nog wel wat bij. Maar het is afwachten wat er dinsdag weer wordt besloten."

Wachten op persconferentie

Morgenavond is er weer een coronapersconferentie waarin het kabinet naar verwachting de regels rondom kerst bekend gaat maken. Voor de twijfelaars nu is er nog steeds plek, weet Taekema. "Veel mensen zijn toch nog afwachtend. Ze willen bijvoorbeeld weten of de horeca weer open mag. De verwachting is wel dat de vakantieparken zo goed als vol zullen zitten met kerst, zeker de populaire parken."

Normaal gesproken had Bomers ook zijn kampeerterrein, zelfs in de winter, vol staan. "Dat stond het ook, tot Duitsland ons in oktober op code rood zette. De Duitsers komen dus niet." Helaas bieden binnenlandse toeristen in dit geval geen soelaas. "Duitsers winterkamperen wel, maar Nederlanders niet."

