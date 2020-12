Coronacrisis brengt extra handjes in boomkwekerij en die zijn hard nodig

En die extra handjes kunnen ze zeker nu tijdens het rooiseizoen heel goed gebruiken, vertelt Jerphaas Rustenhoven van branche-organisatie TCO (Tree Center Opheusden).

"Dit jaar is het extreem druk", vertelt hij. "Je krijgt te maken met de Brexit en onze klanten die zijn nu aan het hamsteren. Dus we zijn nu extra voorraad naar Engeland aan het verhuizen."

Sowieso is de groensector in deze regio booming. Daarbij is het een groeiend probleem om voldoende werknemers te krijgen. "We maken veel gebruik van machines maar er is nog altijd veel handwerk", zegt Rustenhoven. "Voor elke boom, voor elke plant heb je handjes nodig. Je zou graag heel veel handjes willen hebben, alleen daar is moeilijk aan te komen."

Mooi vangnet

Door de coronacrisis is dat wel makkelijker geworden. Zo werken er nu mensen uit de horeca en evenementenbranche in de boomkwekerij. De boomkwekerij waarin hij ook is opgegroeid is voor het evenementenbedrijf van Kelvin van Santen uit Dodewaard een mooi vangnet gebleken.

"Vanaf maart is het erg dramatisch in onze branche", zegt Van Santen. ''We doen wel het een en ander maar helaas kunnen we lang niet met alle jongens aan de gang gaan zoals we dat normaal gesproken doen. Dus dan val ik al snel terug op het gebeuren waar ik vandaan kom: de bomen in.''

De evenementenbouwers hebben gedurende het afgelopen jaar dankbaar gebruik gemaakt van het werk dat in de laanboomsector voor het oprapen ligt. "Het is superfijn", zegt Van Santen. "Het gaat op en neer met de coronamaatregelen en we kunnen heel flexibel schakelen met de kwekers. Op het moment dat we zelf minder werk hebben kunnen de jongens gelijk weer de kwekerij in."

Carrièreswitch

Rustenhoven hoopt dat sommige van de gelegenheidswerknemers voor de sector behouden blijven. "Zolang wij heel druk zijn, zijn die mensen van harte welkom", zegt hij. "Ze hebben nu kennis gemaakt met ons vak en onze werkzaamheden. Wellicht zijn er ook mensen die een carrièreswitch overwegen.''

Voor evenementenbouwer Van Santen is dat nog even een brug te ver. ''De tijd zal het ons leren wanneer we weer terug naar normaal kunnen'', zegt hij. ''De tijd van klagen over het werk dat we niet kunnen doen is voorbij. We kijken nu gewoon naar de mogelijkheden. We komen er doorheen zo. Maar we staan zeker weer te trappelen om de mooiste evenementen te maken voor alle mensen.''

