Bukusu schuldbewust bij NEC: 'Het zijn dure fouten van mij'

Bukusu staat ogenschijnlijk zonder veel emotie de pers te woord na de teleurstellende 2-2 in De Vliert. Bij de 1-1 stond de verdediger niet goed, maar de 2-1 was hem helemaal aan te rekenen. "Het was een domme vergissing van mij. Ik dacht dat onze keeper parallel aan mij stond en dat ik de bal wel kon terugschieten."

De tekst gaat verder onder de video

Blunder

Norbert Alblas bood zich aan de zijkant van het doel aan, Bukusu lette niet op en schoot de bal pardoes in eigen doel. Trainer Meijer nam de sterke verdediger in bescherming. "Ik neem hem niets kwalijk, wat schiet ik daar ook mee op? Maar het is natuurlijk wel een blunder. Hij kijkt niet naar de situatie. De keeper biedt zich gewoon aan de zijkant aan, daar is niets raars aan."

Omschakelen

Meijer besloot de pechvogel te laten staan. "Hij had het nog wel even lastig in de eerste helft, maar heeft zich na rust goed hersteld vind ik." Bukusu verzuimde vlak voor tijd alles goed te maken, toen hij nog een opgelegde kans kreeg in blessuretijd om matchwinnaar te worden. "Die moet er gewoon in. Dat verwijt ik mezelf. Ik moet snel omschakelen nu en denken aan de volgende wedstrijd. Ook dit hoort bij voetbal."

Een ander hoofdrolspeler, maar dan positief, was Jordy Bruijn bij NEC. Hij schoot twee vrije trappen binnen. "Maar ik had ze direct willen inwisselen voor drie punten", vertelde de middenvelder in Den Bosch. "We krijgen genoeg kansen, zeker in de tweede helft maar maken ze niet af. We laten hier punten liggen en dat is zonde."