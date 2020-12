Netty (71) gaat eindelijk met pensioen: 'Het is tijd voor leuke dingen'

Maar niet voordat ze nog even in het zonnetje wordt gezet door onze presentatrice Inge de Jager. De huidige baas van Netty, Erna Bosch, schreef Omroep Gelderland aan om mee te doen met de kerstbomenactie. "Ze heeft veertien jaar voor ons gewerkt, ze had al een heel aantal jaren met pensioen gemogen", legt Erna uit. "Ze is iemand die omkijkt naar haar medemens, ze verdient het om in het zonnetje gezet te worden."

Netty is nog enigszins verbaasd als ze de versiering van de kerstboom mag uitzoeken. "Oh ja, ik ga met pensioen", zegt ze lachend. De Zutphense is naast haar werk als administratief medewerkster bij een grafmonumentenbedrijf ook mantelzorger.

Ze is bij verschillende mensen druk om te zorgen. Maar ze heeft ook tegenslagen gehad. Dit voorjaar overleed haar zus. "Dat is niet in de koude kleren gaan zitten", vertelt Netty. Speciaal voor haar heeft ze een hartje in de boom gehangen.