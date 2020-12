'Ze hebben dit echt verdiend', verzorgingshuis verrast met kerstboom

"Sinds de eerste coronagolf is het virus hier in het huis ook aanwezig geweest", vertelt Anne Peperkamp. "De ene afdeling is wat harder getroffen dan de andere afdeling, maar voor iedereen is het zwaar geweest." Presentator Boyan Ephraim kwam als verrassing een mooie boom brengen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Hecht team

De kerstboom is bestemd voor afdelingshoofd Jacqueline Simon. "Maar hij is natuurlijk voor iedereen op de afdeling", benadrukt Anne. De boom wordt buiten in ontvangst genomen en ook de bewoners kijken vanaf hun balkons blij toe.

"We hebben er met z'n allen iets van gemaakt. We hebben gelukkig hele goede medewerkers en het is een hecht team", vertelt Jacqueline terwijl ze de ontvangen kerstboom versiert. "Ik ben echt trots op ze."