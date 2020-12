Defensieve ketsers breken NEC op, slechts gelijkspel in Den Bosch

NEC startte met Jonathan Okita en Kevin Bukusu in de basis. Terell Ondaan en Syb van Ottele moesten daarom op de bank beginnen. De beginfase was in evenwicht, maar NEC nam de leiding door een fraaie vrije trap van Jordy Bruijn. Daarna leek NEC de wedstrijd volledig te controleren. Na een prima voorzet van Bart van Rooij raakte Rangelo Janga het zijnet.

Comedy Capers

Uit het niets werd het opeens gelijk. Kevin Bukusu stond aan de verkeerde kant te dekken en Meerveld kreeg de bal in de kluts via Rens van Eijden mee en schoot raak: 1-1. Maar het werd nog veel erger. De 2-1 van Den Bosch was net Comedy Capers. Bukusu speelde zonder te kijken terug en zag niet dat doelman Norbert Alblas naast het doel stond in plaats van erin. Een bijzonder knullig eigen doelpunt was het gevolg.

Daarna maakte NEC een aangeslagen indruk. Jonathan Okita had op aangeven van Elayis Tavsan gelijk moeten maken, maar zijn lob ging over het doel. De matig spelende Janga miste ook een kans. Vlak voor rust kwam NEC toch weer op gelijke hoogte. Bruijn scoorde opnieuw uit een vrije trap, die nog mooier was dan bij de 0-1.

Slap NEC

Na rust opende Den Bosch beter en na onnodig balverlies van Souffian El Karouani schoot Hornkamp over. Bij NEC oogde het wat nonchalant. Okita liet een kans op 2-3 liggen. De aanvaller heeft al twee maanden niet meer gescoord. En Janga, die ook al meer dan een maand droog staat, kwam met een slappe kopbal. Ook Ayman Sellouf en Elayis Tavsan konden nauwelijks overtuigen, waardoor de Nijmegenaren aanvallend tekort schoten.

Javier Vet, één van de weinigen die wel thuis gaf bij NEC Foto: Omroep Gelderland

Kansen missen

Okita miste even later zijn volgende grote kans, de derde al in deze wedstrijd. En dat was ook zijn laatste misser, want hij werd vervangen door Terell Ondaan. De sterk spelende Bart van Rooij had een aardige poging. Maar nieuw geschutter leverde bijna weer een tegentreffer op. Alblas kwam goed uit, maar leverde de bal daarna zomaar in, terwijl het doel leeg was. Het liep maar net goed af dankzij ingrijpen van Bukusu. Aan de andere kant werd Ondaan in vrije positie aangetikt, maar de scheidsrechter zag er niks in.

Slotfase

Rogier Meijer ergerde zich flink en kon dat niet voor zich houden. De trainer van NEC kreeg een gele kaart. Even later liet Ondaan een kans op de verlossende treffer liggen. Invaller Joep van der Sluijs had nog een gevaarlijke vrije trap en in de rebound verzuimde Bukusu om zijn fouten goed te maken. NEC blijft door dit gelijkspel vijfde in de eerste divisie.

