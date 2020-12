Vitesse wacht 'interessante week' na terechte nederlaag

De doelman noemde de wedstrijd in Zwolle de slechtste van Vitesse dit seizoen. "Wij verdienden zeker niet om hier te winnen. We kregen geen grip en hadden niet de energie, dat was het grootste probleem. Daarnaast durfde PEC wel te voetballen en kregen wij geen grip op ze. We hebben het gewoon niet goed gedaan."

Dat was trainer Thomas Letsch het met zijn aanvoerder eens: "We waren vanaf het begin niet goed, we hadden geen controle, speelden in een laag tempo, en waren niet agressief. Na de rode kaart was het helemaal slecht. We hebben het niet voor elkaar gekregen om als team te werken vandaag,"

Derde rode kaart

De rode kaart voor Idrissa Touré volgde op een ingreep van de VAR. De Duitse trainer accepteert hem, maar snapt hem niet helemaal. "De scheidsrechter staat toch op drie meter en geeft geel. Waarom moet de VAR dan ingrijpen? Maar daarbuiten is het al onze derde rode kaart in 11 wedstrijden, dat is veel te veel. We moeten hiervan leren en dat voorkomen."

'Het maakt niet uit wie er speelt'

Waar de zere vinger precies op gelegd moest worden, wist doelman Pasveer niet. Het lag volgens hem in ieder geval niet aan de spelers die trainer Thomas Letsch had opgesteld deze week. Hij gaf Sondre Tronstad en Lois Openda bijvoorbeeld rust. Daarnaast ontbrak Dasa met corona, dus speelde Idrissa Touré. "Nee, dan ben je aan het zoeken. Zij hebben ook kwaliteiten, daardoor hebben we niet verloren. Het maakt niet uit wie er speelt."

Remko Pasveer kon de 2-1 uit een penalty niet voorkomen. Foto: Omroep Gelderland

Maar door de nederlaag staat Vitesse dus niet op de eerste plaats in de eredivisie, terwijl dat wel had gekund na de nederlaag van Ajax. "Maar ja, als, als hebben we niks aan. Als je een topploeg wil zijn en bovenin wil meespelen, dan moet je deze wedstrijden winnen", stelt de doelman.

'Interessante week'

Hij hoopt dat Vitesse zondag tegen Heerenveen weer laat zien hoe sterk ze kunnen zijn. "Dit is namelijk een leermoment voor ons. Dit hebben we nog niet meegemaakt dit seizoen, hoe we speelden bijvoorbeeld. Hier gaan we mee aan het werk en hopelijk komen we sterker terug, het wordt een interessante week."

Het is aan Letsch om alles in goede banen te leiden. "Dat wordt inderdaad interessant. Als alles loopt, is de stemming goed. Maar we moeten nu samen blijven en goed analyseren en weer als 'Mannschaft' terugkeren volgende week. Het was natuurlijk logisch dat we een keer gingen verliezen, maar het gaat mij meer op de manier waarop, zoals vandaag."