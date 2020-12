Cafebazen verkopen kerstbomen in plaats van bier: 'Je moet roeien met de riemen die je hebt'

Ook bij café Du Midi in hartje centrum Doesburg staan de kerstbomen voor de deur. Uitbaatster Esther van der Horst moest de gemeente 75 euro betalen om de bomen op haar terras te mogen neerzetten voor de verkoop. "Ja," zegt de café-uitbaatster terwijl ze haar schouders ophaalt: "Je moet wat. Coffee-to-go is echt centen-werk en om dan de hele dag voor een paar koppen koffie te gaan staan, daar heb ik ook geen zin in. En het punt waar wij zitten, leent zich er echt voor om iets buiten te verkopen. Dus inderdaad, kerstbomen."



Zelfs sneeuwkanon ingezet voor verkoop

In Kootwijkerbroek dacht Jacco Vos van café Wessel een extra centje te kunnen verdienen door publiek te trekken met een Sint-drive-thru. "Keurig in de auto op anderhalve meter een cadeautje op komen halen," Vos zag het allemaal al helemaal voor zich. Hij had zelfs een sneeuwkanon aangeschaft. Alles was al klaar toen de gemeente roet in het eten gooide. De sint kon vandaag dus naar huis. "Te druk gaf de gemeente als reden", aldus een teleurgestelde Vos.



"Tja je probeert gewoon je nek uit te steken voor alles, maar het wordt gewoon teruggefloten. Helaas, helaas. Het gaat al niet al te best dus we moeten al alle zeilen bijzetten. Vandaar ook dit natuurlijk. We verkopen 'tuurlijk het liefst een biertje en een gehaktballetje, maar als we wat euro's kunnen verdienen dan pakken we die kans."



En daarom worden er in de drive-thru's in Kootwijkerbroek nu maar kerstbomen verkocht. "We moeten roeien met de riemen die we hebben." Het publiek lijkt wel bereid om de geplaagde ondernemers een handje te helpen door een boom te kopen. De fietsenmaker die pal om de hoek bij café Du Midi woont komt speciaal een boom uitzoeken: "Ja, we helpen elkaar", aldus de fietsenmaker.