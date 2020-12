Ridders van Gelre vieren honderdste aflevering

René Arendsen is historicus en initiatiefnemer van de geschiedenisserie. “Tijdens mijn studie ben ik me gaan verdiepen in de Gelderse historie. Toen ontdekte ik dat de geschiedenis van Gelderland heel anders is verlopen dan de Nederlandse geschiedenis die ik had geleerd. Dat levert een spannend nieuw verhaal op waar we kijkers iedere keer mee kunnen verrassen. De afgelopen jaren hebben we de middeleeuwen gepresenteerd als het kernverhaal in de Gelderse geschiedenis. Hier is Gelderland ontstaan zoals we dat nu kennen en beleefde het een bloeiperiode.”

Ridders van Gelre vieren Sinterklaas in 2016. Foto: Omroep Gelderland

Beste televisieprogramma

Ridders van Gelre begon in 2015 met zestien afleveringen over de volledige geschiedenis van Gelderland, vanaf de prehistorie tot en met de twintigste eeuw. In 2016 maakten de Ridders vijftien nieuwe afleveringen met thema's waar in de eerste serie weinig aandacht voor was.

Pas daarna durfden de makers het aan om de bloeiperiode van Gelderland centraal te stellen in een aparte televisieserie. Ridders van Gelre en Ons Verloren Hertogdom telde twintig afleveringen die de kijker stap voor stap meenamen langs de opkomst, bloeitijd en ondergang van Gelderland als zelfstandig vorstendom in het hart van Europa.

De serie werd in 2019 bekroond als beste tv-programma van de regionale omroepen en kreeg een gelijknamig stripboek waar ongeveer 18.000 exemplaren van verkocht zijn.

Ridders van Gelre in 2017. Foto: Omroep Gelderland

Vleugje humor

Schrijver en tv-maker Bas Steman bedacht de titel Ridders van Gelre. “Doordat we ons als alter-ego's presenteren kunnen we een luchtige draai geven aan de ingewikkelde geschiedenisverhalen die we vertellen. Dat spreekt een groot publiek aan. We schuwen geen enkel onderwerp, zitten regelmatig in stoffige archieven, maar zorgen altijd voor een vleugje humor en theater. Zelfs in Duitsland, waar geschiedenis heel serieus wordt genomen, weten ze die benadering te waarderen. Ik denk dat we een unieke vorm hebben gevonden.”

De honderdste aflevering van Ridders van Gelre is de hele avond te zien bij Omroep Gelderland. Of kijk nu al hieronder.