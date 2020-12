Extra bedden voor daklozen in Apeldoorn

De tien extra bedden komen, zo blijkt uit een brief aan omwonenden, in een noodunit aan de achterzijde van het kantoor van Omnizorg in Apeldoorn aan de Stationsstraat. Dit gebeurt nog voor de kerstvakantie, is de verwachting.

De unit is in beginsel alleen 's avonds en 's nachts in gebruik, maar gaat ook overdag open als een dakloze in quarantaine moet vanwege corona.

Het is de bedoeling dat die tijdelijke unit anderhalf jaar blijft staan.

Omnizorg wordt in 2021 verbouwd. De dak- en thuislozenopvang wil, als het nodig is, de noodunit dan ook gebruiken voor dakloze mensen die tijdens de verbouwing hun slaapplaats tijdelijk kwijt zijn.