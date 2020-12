Arnhemse caféhouder: 'Vooral geen feestprotest als horeca weer opent'

Een medewerker in Sportsbar 't Huys in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Beelden van feestende mensen die vieren hoe horecazaken op zondag 17 januari illegaal weer opengaan, dat ziet Wouter Janssen van Sportsbar ‘t Huys in Arnhem helemaal niet zitten. "Dan doen we een enorme stap achteruit en zijn we straks als horeca weer drie maanden lang de pineut."

Op social media doet Janssen een oproep aan horecazaken die op 17 januari de deuren weer dreigen te openen omdat het water hen door de coronasluiting financieel aan de lippen staat. Volgens de Arnhemse cafébaas is er een hele grote groep ontevreden mensen die een opening gaat aangrijpen voor feestprotesten. "En wij zijn een uitgaansgelegenheid op een uitgaansplein en hebben een verantwoordelijk."

Meer kwaad dan goed

Beelden van feestende mensen die de coronaregels aan hun laars lappen doen in de media meer kwaad dan goed, voorspelt Janssen. "Daar zijn goedbedoelende horecazaken dan weer slachtoffer van." De bareigenaar noemt het voorbeeld van feestvierders in een Haagse bar bij het Binnenhof. Daar ging het nog vlak voor de horecasluiting in oktober nog even flink los. Beelden daarvan veroorzaakten veel verontwaardiging.

Verdeeldheid

Janssen ziet na maanden sluiting veel verdeeldheid in de horeca. "Ja, er zijn zaken die open gaan op 17 januari. Ik kan me dat van restaurants bijvoorbeeld heel goed voorstellen. Dat kan daar ook heel goed, want mensen komen daar niet om te feesten."

Heel veel reacties op zijn betoog van collega-ondernemers kreeg Janssen nog niet. Aan de overkant van de Korenmarkt kan Liesbeth de Zoete van Cafe De Schoof zich er wel in vinden. "Wij gaan vooralsnog niet open op 17 januari."

'Organiseer het super strak'

Protest tegen de horecamaatregelen krijgt wel de steun van Janssen. "Zorg alleen dat er geen feestende mensen zijn, maar juist super strak georganiseerde zaken in de krant de dag erna. Dan kunnen we laten zien dat we al die tijd gewoon open hadden moeten zijn."