Bblthk Wageningen verkoopt haar CD Collectie

De bblthk in Wageningen gaat haar cd-collectie verkopen. De verkoop start op 14 december om 12.00u. De cd-collectie heeft ruim 30 jaar bestaan en is veelvuldig gebruikt door onze leden. Zij had ooit een omvang van 20.000 titels, nu nog ca. 4000. Het moment is aangebroken om te stoppen met een eigen collectie. Onze leden kunnen nog steeds alle cd’s lenen die zij willen, alleen komen deze voortaan in zijn geheel van de landelijke muziekbibliotheek.

Het is bijna Kerstmis, traditioneel de tijd om stil te staan bij de vraag of je wat kunt betekenen voor een ander. De bblthk wil graag iets betekenen voor de inwoners van Wageningen. Een deel van de cd-collectie is daarom geschonken aan Wageningse instellingen met een verblijfsfunctie. Daarnaast zien we een unieke kans onze wens te verwezenlijken door de opbrengst van de verkoop van de cd-collectie te gebruiken voor concerten van Wageningse muzikanten, in de bblthk. Want corona heeft natuurlijk ook in Wageningen het muzikale leven vrijwel tot stilstand gebracht. Hopelijk kunnen we dit in 2021 zonder beperkingen organiseren. Heb jij wensen of ideeën hierover? Laat het weten via info@bblthk.nl.

Wil jij dit doel ook steunen? Kom dan cd’s kopen! Maar s.v.p. niet allemaal tegelijk, ook na 14 december gaat de verkoop gewoon door. De cd’s kosten één euro per doosje. Een grotere bijdrage naar eigen inzicht kan altijd en zal ook aan dit doel besteed worden. Betalen kan alleen met je bankpas. Contant betalen is niet mogelijk. Gekochte cd’s kunnen niet geretourneerd worden.