Zwemmer Arjan Knipping wint op wisselslag in Rotterdam

De 26-jarige zwemmer uit De Heurne deed in Rotterdam mee aan het Kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen en het EK Langebaan en was de beste op de 400 meter wisselslag. Hij kwam tot een tijd van 4.18,08 en was daarmee ruim elf seconden dan de enige andere deelnemer, Thom Jansen.

Knipping kwalificeerde zich vorige zomer al voor de Olympische Spelen in Tokyo, die zijn uitgesteld tot 2021. De Achterhoeker doet aan dit toernooi mee om weer eens in wedstrijdverband te kunnen zwemmen. De laatste keer dat hij in actie kwam, was in augustus.

Ook Nijmegenaar Nyls Korstanje is erbij in Rotterdam. Hij werd tweede op de 50 meter vrije slag in een tijd van 21,98 seconden.