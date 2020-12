Pakjesavond wordt koud voor Sint en Piet

Deze pakjesavond krijgt waarschijnlijk een plekje in de top 10 van de koudste in de historie. Voor de eerste plek moet het kouder worden dan -2,7. Op 5 december 1995 werd in het meetstation in Hupsel die temperatuur gemeten.

Andere officiële meetstations in Gelderland zijn Deelen en Herwijnen.

De warmste 5 december sinds het begin van de metingen is veertien jaar geleden. Toen werd het in Hupsel 15,1, in Herwijnen 14,9 en in Deelen 14,6 graden.

Hoewel Sinterklaas en Piet vanwege corona geacht worden zoveel mogelijk binnen te blijven, is het voor de allerlaatste bezorgingen een goede dag. Het blijft vanavond droog en er staat niet veel wind.

De maan schijnt pas laat door de bomen, meldt Weeronline. De maan verschijnt pas om 21.15 uur boven de horizon.