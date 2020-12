LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 4 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 4 december

23:10 - Marcouch: 'Als horeca tegen de regels opengaat, zal ik handhaven'

Mocht de horeca van plan zijn om toch open te gaan terwijl de regels dat nog niet toestaan, dan wordt er gehandhaafd. Dat zei burgemeester en veiligheidsregiovoorzitter Ahmed Marcouch vrijdag in De Week van Gelderland. Wel begrijpt hij 'de frustratie en pijn' van de ondernemers.

Foto: Omroep Gelderland

21:59 - De Graafschap weer getroffen door corona

De Graafschap is getroffen door het coronavirus. Het gaat om enkele spelers die positief zijn.

De club wil niet officieel bekend maken om wie het gaat. Zeker is dat keeper Rody de Boer positief is getest op het virus en waarschijnlijk is dat ook het geval bij Joey Konings.

Doelman Rody de Boer heeft corona. Foto: Omroep Gelderland

21:41 - Coronabonus ambtenaren is 'totaal verkeerd signaal'

De ambtenaren van Oost Gelre krijgen een eenmalige bonus van 250 euro voor hun 'improvisatievermogen en individuele flexibiliteit' in coronatijd. De lokale coalitiepartij VVD vindt de coronabonus 'ongepast' en neemt er afstand van.

Foto: ANP

19:42 - Hij komt, de lieve goede Sint, maar alleen digitaal

Het coronavirus zorgt dit jaar voor de nodige problemen bij de viering van het Sinterklaasfeest op scholen. Aan een goedheiligman is moeilijk te komen, omdat de gemiddelde hulpsint door zijn leeftijd in de coronarisicogroep valt en zich dit jaar liever niet wil verhuren. Met behulp van slimme ideeën en moderne technieken kon het kinderfeest op veel scholen vandaag toch doorgaan.





17:25 - Wel of geen extra maatregelen? Het kan nog alle kanten op

Premier Mark Rutte denkt in de strijd tegen het coronavirus op dit moment zelf niet aan extra maatregelen voor het onderwijs, zoals scholen een week langer dichthouden in de kerstvakantie. Maar tegelijk sluit hij het ook niet uit, zei hij vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Een groot deel van het kabinet komt zondag weer bijeen op het Catshuis om alle mogelijkheden door te nemen. De dagen erna zijn er nog overleggen over corona en neemt het kabinet besluiten. Dinsdagavond zullen Rutte en zorgminister Hugo de Jonge tijdens hun persconferentie de besluiten bekendmaken.

Foto: ANP

17:08 - De bouwschermen voor de Wijchense horecazaken zijn geplaatst

Voor alle horecaondernemingen in Wijchen is vrijdag een groot bouwscherm geplaatst met een doek en tekst erop. Daarmee zijn de verschillende zaken niet meer zichtbaar. Een symbolische waarschuwing voor wat er gaat gebeuren als de situatie blijft zoals deze nu is.

Foto: Omroep Gelderland

15:41 - Vitesse-speler positief getest

Patrick Vroegh is bij Vitesse positief getest op corona. Hij ontbreekt daarom in de selectie voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle.

Vroegh is bij Vitesse geen basisspeler, maar valt wel regelmatig in. Hij zit door de besmetting thuis in quarantaine. Vroegh is volgens trainer Thomas Letsch de enige speler die ontbreekt in de selectie voor het uitduel tegen PEC Zwolle.

15:12 - Wederom stijging in Gelderse coronacijfers

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Gelderland is in de afgelopen 24 uur wederom gestegen. Vrijdag werden 945 besmettingen gemeld, ten opzichte van 730 een dag eerder. Woensdag waren het er nog bijna 500, wat betekent dat het aantal in twee dagen verdubbeld is.

Wat betreft het aantal ziekenhuisopnames en overlijdensmeldingen is er weinig verschil ten opzichte van de dag ervoor.

Foto: ANP

14:59 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen licht gestegen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag licht gestegen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1625 coronapatiënten. Dat zijn er dertig meer dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 473 op de intensivecareafdelingen, vijftien meer dan een dag eerder. De overige 1152 patiënten met de ziekte liggen op verpleegafdelingen, waar het aantal coronapatiënten ook met vijftien toenam.

Het aantal nieuwe coronagevallen is vrijdag ruim 300 hoger dan donderdag. In de afgelopen 24 uur zijn 5935 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Donderdag waren het er 5634 (na correctie) en woensdag ruim 4900.

10:50 - Basisschool Eefde op slot

Basisschool De Bargeweide in Eefde zit voorlopig dicht in verband met het coronavirus. Dat bevestigt directeur Rutger de Vries. De basisschool in Eefde is onderdeel van Scholengroep Gelreveste.

Drie weken geleden was het iets verderop in Warnsveld ook al raak. Leerlingen van OBS De Fontein kregen een week lang thuisonderwijs omdat vier medewerkers positief werden getest op corona. Inmiddels is die school weer open.

10:26 - Grapperhaus noemt bedreiging OMT-leden 'schandalig'

Minister Ferd Grapperhaus vindt het "schandalig" dat leden van het Outbreak Management Team (OMT) worden bedreigd. Hij benadrukt dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dit soort zaken goed in beeld heeft.

Als minister van Justitie en Veiligheid wordt Grapperhaus op de hoogte gehouden van de bedreigingen, maar inhoudelijk kan hij er verder niks over zeggen. Hij wijst erop dat er extra geld beschikbaar is - 55 miljoen euro per jaar - voor de beveiliging van bijvoorbeeld advocaten, rechters en journalisten.

Het is "buitengewoon" slecht dat dat voor de wetenschappers van het OMT nu ook nodig is, aldus Grapperhaus. "Ze leggen in tv-programma's op een goed, begrijpelijk niveau uit wat er speelt. Het is schandalig dat dit gebeurt. We zetten in op veiligheid, laat dat heel duidelijk zijn."

09:35 - Horeca Wijchen op zwart als protest tegen 'uitzichtloze coronaregels'

Horecaondernemers in Wijchen zijn de sluiting in coronatijd zat. Ze vinden dat er maatregelen moeten komen. Om dit kracht bij te zetten komen ze vrijdag met een protestactie.

Voor alle horecaondernemingen wordt vrijdag een groot bouwscherm geplaatst met een doek en tekst erop. Daarmee zijn de verschillende zaken niet meer zichtbaar. Een symbolische waarschuwing voor wat er gaat gebeuren als de situatie blijft zoals deze nu is.

09:24 - Eerste duel handbalsters dag uitgesteld na positieve test Servië

De eerste wedstrijd van de Nederlandse handbalsters op het EK in Denemarken is met een dag uitgesteld naar zaterdag. Dat heeft te maken met een positieve coronatest bij een van de speelsters van tegenstander Servië.

Het duel met Servië zou vrijdagavond om 20.30 uur in Kolding worden gespeeld. De wedstrijd begint nu zaterdag om 20.30 uur.

De betrokken speelster is direct in quarantaine gegaan. Alle andere tests bleken negatief. De speelsters worden vrijdag opnieuw getest.

Bij Nederland zit Dione Housheer uit Ulft in de selectie.

09:14 - Kroegbaas Daniël staat nu voor de klas

“Het was vanaf dag één keidruk,” vertelt Daniël Schilling. “Ik had in eerste instantie ook nog m’n baan naast de kroeg aangehouden om verzekerd te zijn van een basisinkomen, maar dat was niet meer te doen.” Samen met compagnon Myrna Ruikes opende Schilling twee jaar geleden karaokebar Roxy’s in Nijmegen. Het bleek dus een schot in de roos. Maar corona veranderde alles en daarom staat Daniël nu voor de klas. Lees hier meer.

Daniël Schilling. Foto: RN7

07:40 - 'Voss en andere OMT-leden bedreigd'

Meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn de afgelopen tijd bedreigd, blijkt uit gesprekken die NU.nl met OMT-leden heeft gevoerd. De huizen van verschillende MT-leden zijn bezocht en er zijn brieven met daarin intimiderende teksten bij hen bezorgd.

Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit, heeft ook een brief gehad. Voss, die zich niet bedreigd voelt, zegt dat hij een brief ontving waarin hij werd uitgemaakt voor "vreselijke aap" en stond dat ze in de dierentuin nog wel een plek voor hem hebben. "Ga maar terug naar de Duitsers", stond in een andere brief. De brieven werden niet per post bezorgd, maar thuis in de brievenbus van Voss gedaan.

Diederik Gommers, die zegt zelf niet te zijn bedreigd, spreekt over "ernstige bedreigingen". Het hoofd van de intensivecareafdeling van het Erasmus MC zegt dat die bedreigingen via sociale media worden geuit, maar dat OMT-leden soms ook thuis worden bezocht.

Volgens Gommers wordt "een enkel OMT-lid" beveiligd. Of dat om permanente beveiliging gaat, wil hij niet zeggen. Niet alle OMT-leden die NU.nl sprak, zeggen zich geïntimideerd te voelen door de bedreigingen.

Andreas Voss. Foto: Omroep Gelderland

06:34 - Sterfte vorige week toegenomen: hoe zit dat in Gelderland?

In week 48 (23 tot en met 29 november 2020) overleden naar schatting 3450 mensen in Nederland. Dat zijn er ongeveer 150 meer dan een week eerder, toen 3293 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe, maar de sterfte in week 48 is ruim 400 overledenen hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Bekijk hier de sterftecijfers van Gelderland over 2019 en 2020: