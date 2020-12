LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 3 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 3 december

22:13 - Pfizer kan dit jaar veel minder vaccins leveren dan gepland

Farmaceut Pfizer kan dit jaar veel minder coronavaccins leveren dan het eerder van plan was. Dat aantal wordt gehalveerd van 100 miljoen doses naar 50 miljoen doses. De verlaging is veroorzaakt door problemen bij het verkrijgen van genoeg grondstoffen, meldt zakenkrant The Wall Street Journal.

Lees ook: Huisartsen hebben vaak geen vriezer voor opslag coronavaccin

22:11 - Geen verbod op carbid schieten Brummen

Een plan in Brummen om carbid schieten een jaartje te verbieden in verband met corona heeft het donderdag niet gehaald in de gemeenteraad van Brummen. De politie had ervoor gepleit om de regels in de regio Achterhoek een beetje gelijk te houden. In de regio gelden in de meeste gemeenten strengere regels, maar geen verboden.

Lees meer: Carbidschutters in Brummen kunnen opgelucht ademhalen, geen verbod

Foto: Carbidschutter Paul Bosman

21:53 - IC-verpleegkundige en fotograaf Marcel maakte fotoboek corona-afdeling

'Door onze ogen gezien'. Zo heet het boek dat ic-verpleegkundige én fotograaf Marcel Rekers heeft gemaakt. Tijdens de eerste coronagolf legde hij patiënten en collega's van het Radboud UMC in Nijmegen op de gevoelige plaat vast. De foto's zijn met interviews gebundeld in een boek, dat donderdag uitkwam.

Lees het hele bericht:

IC-verpleegkundige en fotograaf Marcel maakte fotoboek corona-afdeling

21:51 - 'Helft werkgevers houdt te weinig rekening met corona'

Bij de helft van de bedrijven waar niet thuisgewerkt kan worden, wordt te weinig rekening gehouden met de veranderde omstandigheden door het coronavirus. Dat stelt vakbond FNV na een onderzoek onder 2000 leden die onder meer in de bouw, industrie, detailhandel, zorg, transport en logistiek werkzaam zijn. Bijna een derde van hen is bang om corona op te lopen op de werkvloer.

Met name voldoende afstand houden is vaak niet mogelijk. Vier op de vijf ondervraagde bondsleden geeft aan dat dit niet altijd lukt. Ook geven de werknemers aan dat het werk meer energie kost en dat de werkdruk door onder meer ziekteverzuim hoger is. De omgang met collega's, leveranciers en klanten levert ook meer stress op omdat zij zich lang niet altijd aan de coronaregels houden.

20:33 - KHN hoopt op steun en houdt maandag actiedag

Koninklijke Horeca Nederland noemt het positief dat de regeringscoalitie naar verluidt honderden miljoenen euro's extra wil uittrekken voor steun voor sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zoals de horeca. "We hopen dat het klopt", aldus de brancheorganisatie.

Volgens Haagse bronnen zouden bedrijven die 70 procent van hun omzet verliezen, een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten vergoed krijgen, stellen de coalitiepartijen voor. Ondanks de positieve geluiden houdt KHN maandag een actiedag om aandacht te vragen voor het lot van de horecaondernemers.

Volgens de branchevereniging moet er aanvullende steun en toekomstperspectief komen anders gaat meer dan de helft van de sector op korte termijn failliet. Honderdduizenden mensen zouden dan zonder baan komen te zitten.

18:15 - 'Bij voldoende extra steun trekken opstandige horeca zich terug'

Als de extra steun voor de horeca voldoende is, gaat het plan van horecabedrijven om op 17 januari weer open te gaan van tafel. Dat zegt Johan de Vos, die namens de opstandige bedrijven in vijftig steden en regio's het woord voert, in een reactie op het mogelijke steunplan van de regeringscoalitie.

"Deze eerste geluiden van het kabinet zijn positief. We willen wel eerst wachten op een definitieve uitwerking van het steunpakket, voordat we onze plannen wijzigen", aldus De Vos. De horecabedrijven zeiden woensdag niet anders te kunnen doen dan ongehoorzaam zijn en tegen de regels in op 17 januari open te gaan, omdat ze op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft. Onder meer in Arnhem en Nijmegen sloten horecabedrijven zich bij de actie aan.

17:51 - In Noord- en Oost-Gelderland gingen meeste scholen dicht om corona

GGD's hebben vorige maand 25 middelbare en 28 basisscholen tijdelijk gesloten om corona. In Noord- en Oost Gelderland gingen relatief de meeste middelbare scholen dicht van Nederland.

Leerlingen op een middelbare school (afbeelding ter illustratie). Foto: ANP

Lees het hele verhaal over de schoolsluitingen hier.

17:28 - Extra geld voor horeca: 'De vraag is hoe het uitpakt'

Een horecaondernemer uit Wijchen, Kees de Louw van restaurant Thuis bij Fien, is gematigd positief over het nieuws dat de coalitie honderden miljoenen euro's extra uittrekt voor bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer zitten. "Het is goed dat er iets gebeurt, de vraag is hoe het uitpakt."

Luister het hele gesprek met Kees de Louw hier terug:



omroepGLD · Horecaondernemer uit Wijchen, Kees de Louw, reageert op extra overheidssteun

16:58 - Forse toename aantal Gelderse besmettingen

Het aantal coronabesmettingen is donderdag fors toegenomen ten opzichte van woensdag. Er werden donderdag 729 nieuwe besmettingen geregistreerd bij het RIVM, tegenover 474 besmettingen woensdag. Er werden daarnaast drie nieuwe ziekenhuisopnames en negen nieuwe overlijdensgevallen gemeld.

16:38 - Honderden miljoenen euro's extra voor horeca en cultuur

De coalitie trekt honderden miljoenen extra uit voor bedrijven die door de coronacrisis een zeer groot omzetverlies lijden, zoals in de horeca. Haagse bronnen zeggen tegen de NOS dat het kabinet de komende dagen de puntjes op de i zet.

Lees het hele verhaal van de NOS hier.

14:05 - Sinterklaas Drive-Through Kootwijkerbroek van de baan

De Sinterklaas Drive-Through van zaterdag 5 december in Kootwijkerbroek gaat op last van de gemeente niet door. Bij de organisator Jacco Vos is de frustratie en teleurstelling groot.

"We hadden het beter voor elkaar dan de Ikea en de bekende tuincentra. In het telefoongesprek met de burgemeester van Barneveld gaf ik aan dat hij mocht komen kijken", aldus Vos.

Toch was de burgervader niet over te halen. De gemeente dreigde met een dwangsom als de Drive-Through toch door zou gaan.

14:05 - Wel of niet enten begin januari? Het kan nog alle kanten op

Het is nog niet duidelijk of het gaat lukken om al in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinaties tegen het coronavirus. "Het is ambitieus, alles is erop gericht om dan te starten, maar er is nog zo veel onzeker. Ik kan niet inschatten of het haalbaar is, maar ik kan ook niet inschatten of het niet haalbaar is", zegt Jaap van Delden, programmadirecteur voor de coronavaccinaties bij het RIVM.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dinsdag dat de voorbereidingen erop gericht zijn om in de week van 4 januari de eerste mensen in te enten. De ziekenhuizen in Gelderland wachten vooral nog op instructies van de landelijke overheid. Lees hier meer.

Foto: ANP

13:26 - Ook in Barneveld mag carbidschieten niet

De gemeente Barneveld verleent dit jaar geen ontheffingen voor het schieten met carbit. Ook zullen de inwoners het zonder vreugdevuren moeten doen. Het besluit is een aanvulling op het landelijke vuurwerkverbod.

"Ook oud en nieuw wordt dit jaar anders dan anders. We realiseren ons dat de maatregelen voor sommigen teleurstellend zijn. Toch roep ik iedereen op er een feestelijke, maar rustige jaarwisseling van te maken zonder carbid en vuurwerk. Zo zorgen we samen voor minder druk op de zorgverleners, van wie in dit bijzondere jaar al het uiterste is gevraagd”, aldus burgemeester Asje van Dijk.

Carbitschieten mag wel in de Liemers. Foto: Omroep Gelderland

Woensdag werd al bekend dat Arnhem carbidschieten tijdens de jaarwisseling verbiedt. Er zijn echter ook gemeenten in de Liemers die carbitschieten wel toestaan. Wel gelden daar extra regels.

10:48 - Oproep om huisartsen niet te bellen voor vrijstelling mondkapjes

Huisartsen krijgen veel telefoontjes van patiënten die vragen om een briefje waarop de arts bevestigt dat ze geen mondkapje hoeven te dragen. Huisartsen kunnen daar echter niet aan meewerken, zegt een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "Er is een richtlijn die zegt dat je aan je eigen patiënten geen medische verklaringen mag meegeven. Dat zou namelijk de relatie tussen patiënt en arts onder druk kunnen zetten."

06:27 - Routekaart met coronamaatregelen herschreven

Het kabinet werkt aan een nieuw schema waaraan de burger kan aflezen welke coronamaatregelen in aantocht zijn. Daarmee dankt het kabinet de oude routekaart ongebruikt af, aldus De Telegraaf.

Die routekaart, ook wel gereedschapskist of escalatieladder genoemd, is 'niet meer relevant', zo bevestigen ingewijden. In de nieuwe routekaart moeten behalve het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ook zaken als vaccinatiegraad en testbeleid bepalen welke maatregelen er volgen.

Premier Mark Rutte. Foto: ANP.