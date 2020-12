LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 2 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 2 december

22:42 - Zijn GGD's in Gelderland wel klaar voor massale inenting?

Rond 4 januari krijgen de eerste mensen mogelijk al een inenting tegen het coronavirus. Maar of de Gelderse GGD’s klaar zijn voor het massaal vaccineren van de bevolking, is de vraag. Grote hallen en kleinere locaties waar vaker wordt gevaccineerd, zijn tot hun verbazing nog niet door de GGD’s geboekt of zelfs benaderd.

21:01 - TU Delft: software om risico's besmetting te berekenen

De TU Delft heeft software ontwikkeld waarmee het mogelijk is om de risico's van besmetting met het coronavirus te berekenen voor een bepaalde ruimte. De NOS schrijft erover en verwijst naar een video op YouTube. Het model plaatst virtueel een ziek persoon in een ruimte en simuleert hoe snel de virusdeeltjes zich verspreiden. Daarmee kan berekend worden hoe veilig het is in ruimtes zoals vliegtuigen, klaslokalen of restaurants. "Dan kun je op je computer, dus op een veilige manier, uitproberen wat er gebeurt als je bijvoorbeeld honderd studenten gedurende anderhalf uur bij elkaar zet in een collegezaal en er één van hen corona heeft", zegt simulatie-expert Wouter van den Bos.

20:44 - Carbidschieten in Arnhem tijdens de jaarwisseling? Dat mag niet

Er komt een totaalverbod op carbidschieten in Arnhem, dat al deze jaarwisseling ingaat. Dat werd woensdag duidelijk nadat een ruime meerderheid van negen partijen daar een voorstel voor indienden. "Het tot ontploffing brengen van dit spul is risicovol, zeker als het door onervaren personen wordt gedaan", stellen de fracties.

19:53 - Leraren: 'Verleng de kerstvakantie'

Tweederde van de leraren wil dat de kerstvakantie met een week verlengd wordt. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 750 docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Het Outbreak Management Team (OMT) onderzoekt of een langere kerstvakantie op scholen helpt om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Het vermoeden bestaat dat de herfstvakantie eerder heeft gezorgd voor lagere besmettingsaantallen.

18:42 - Wel vaccins, maar geen goede vriezer

In Nederland wordt waarschijnlijk in januari gestart met vaccineren met het coronavaccin Pfizer/BioNTech. Maar niet elke huisarts heeft een vriezer om dit middel in te bewaren. "Dit is mijn medische koelkast, maar een vriezer schaf ik niet aan. Dat is zonde, want het is dan alléén voor coronavaccins", zegt de Edese huisarts Claire Crans.



16:23 - Minder patiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is woensdag verder gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1606 coronapatiënten. Dat zijn er 77 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen nu 1131 coronapatiënten, een daling van 74 vergeleken met de dag ervoor. Op de intensive care-afdelingen liggen 475 mensen met Covid-19, 3 minder dan de voorgaande dag.

16:10 - Hoe de huisarts zich voorbereidt op de massale vaccinaties

In ons wordt in januari waarschijnlijk begonnen met vaccineren met het vaccin tegen Covid-19. Er is wel één uitdaging. want dit coronavaccin moet in een vriezer bewaard worden. Huisartsen hebben bijvoorbeeld alléén een medische koelkast. Zo ook deze huisarts in Ede bij wie Vera Eisink een kijkje nam.



14:35 - Hele lichte daling besmettingen in Gelderland, landelijk weer gestegen

In de afgelopen 24 uur zijn er iets minder besmettingen in Gelderland gemeld dan de dag ervoor. Het RIVM heeft 475 nieuwe besmettingen geregistreerd, dinsdag waren dat er 496. Daarnaast zijn er ook twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en zeven nieuwe overlijdens.

Landelijk zijn de cijfers juist wat gestegen: woensdag werden er over de afgelopen 24 uur 4942 besmettingen geregistreerd door het RIVM, de dag ervoor waren dat er 4063.

13:40 - Horeca Arnhem en Nijmegen: 'Wij gaan open op 17 januari'

Horecabedrijven in vijftig steden en regio's in het land, waaronder Arnhem en Nijmegen, gaan op 17 januari weer open, zelfs als dat niet mag. De ondernemers zeggen het vertrouwen in het kabinet op. Zij zeggen niet anders te kunnen dan ongehoorzaam te zijn omdat ze op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft.

Ook in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten. Het gaat om ondernemers in vijftig lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), maar de landelijke organisatie staat er niet achter.

13:32 - Thuiswerkende Sinterklaas verrast broertjes Harm en Gijs uit Garderen

Thuiswerken is nog steeds de norm en wie anders dan Sinterklaas kan daarin het beste het goede voorbeeld geven? De Goedheiligman gaat dit jaar niet het dak op, maar dat betekent niet dat hij kinderen géén mooie tijd wil geven. De Sint focust zich daarom op het opnemen van videoboodschappen. Meer dan ooit tevoren. Zie bijvoorbeeld hier hoe Sinterklaas de broertjes Harm en Gijs verrast.

13:31 - WHO adviseert mondkapje thuis bij bezoek

Mensen die thuis gasten ontvangen zouden een mondkapje moeten dragen als het niet mogelijk is voldoende afstand te houden, adviseert Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ook als onzeker is of ruimtes voldoende zijn geventileerd wordt mond- en neusbedekking aanbevolen.

De nieuwe richtlijn werd woensdag gepubliceerd in Genève. De WHO had voorheen mondkapjes alleen aanbevolen in ruimtes met veel mensen, en geen richtlijnen gegeven voor binnenshuis.

De organisatie adviseert ook een breder gebruik van mondkapjes in de gezondheidszorg. Ook administratieve medewerkers en ander personeel zonder medische functie moeten volgens de WHO altijd een mondmasker dragen in een zorginstelling.

11:43 - Interpol waarschuwt voor handel in nepvaccins door criminelen

De internationale politieorganisatie Interpol heeft landen gewaarschuwd dat criminelen op nieuwe manieren proberen om misbruik te maken van de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld om de handel in nepvaccins.

Interpol slaat alarm nu steeds meer overheden voorbereidingen treffen om burgers te vaccineren tegen Covid-19. "Criminele netwerken zullen het met nepwebsites en nepgeneesmiddelen voorzien hebben op nietsvermoedend mensen. Dat kan een groot risico vormen voor hun gezondheid en zelfs hun leven", waarschuwt topman Jürgen Stock.

Interpol roept politiediensten op zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een toename van "alle criminele activiteiten die samenhangen met het Covid-19-vaccin". Topman Stock zei dat criminelen onder meer van plan zijn "bevoorradingsketens te infiltreren of verstoren".

De organisatie roept burgers op alert te zijn op mogelijke oplichting via dubieuze websites. "Als een aanbod te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo."

09:41 - Run op -80 vriezers door naderend vaccin

Er is een run op vriezers die tot meer dan 80 graden kunnen vriezen. Dat zegt Michel Keijzer, commercieel directeur van Scala Scientific uit Ede. Het bedrijf maakt dit soort vriezers en kan de vraag nauwelijks aan.

De vriezers zijn nodig om het vaccin tegen het coronavirus goed te houden. Het vaccin van Pfizer moet bijvoorbeeld bewaard worden bij -70 graden. Als de vaccinatie volgend jaar van start gaat zijn er veel van dit soort vriezers nodig.

08:17 - Arnhems café gaat niet meer open

Café The Move in Arnhem gaat niet meer open als de huidige lockdown voorbij is. Het risico op schulden is volgens de eigenaar te groot. Daarmee komt er na 38 jaar een einde aan de kroeg.

"Ik zie niet hoe in deze turbulente tijden ik nog naar mijn gezin kan verantwoorden om het financiële risico te lopen om binnen nu en een jaar tot over mijn oren in de schulden te zitten", schrijft de eigenaar op Facebook.





06:54 - UWV meldt verdubbeling aantal ontslagaanvragen

Het aantal ontslagaanvragen is in oktober meer dan verdubbeld. Werkgevers vroegen voor ruim 4.600 vaste werknemers gedwongen ontslag aan bij het UWV, schrijft de Volkskrant. In september waren dat er 2.100.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis ligt het aantal ontslagaanvragen 2,3 keer zo hoog als vorig jaar. Verreweg de meeste aanvragen komen uit de horeca, gevolgd door de detailhandel en zakelijke dienstverlening.