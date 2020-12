LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 1 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 1 december

22:32 - Deze camper bleef door corona achter in Marokko

Het had haar droomreis moeten zijn: met een camper rondtrekken door Marokko. Maar ze was pas net onderweg, toen ze vanwege het coronavirus halsoverkop met het vliegtuig terug naar Nederland moest. Negen maanden en veel hoofdbrekens later mag de Arnhemse Marion Nägele haar camper weer ophalen.

Foto: NKC

19:58 - Hoe reageert Gelderland op de mondkapjesplicht?

Mondkapje op of mondkapje af? Wat je ook kiest, sinds vandaag geldt er simpelweg een mondkapjesplicht in openbare ruimtes als winkels, scholen en andere gebouwen waar veel mensen komen. Hoe reageert Gelderland daar op? Omroep Gelderland ging de straat op en peilde de meningen.

Foto: Omroep Gelderland

18:40 - 'Geen problemen met mondkapjes in winkels'

Op de eerste dag dat mondkapjes verplicht zijn in openbare ruimtes, doen zich geen problemen voor in winkels. "De invoering van de plicht loopt super soepel", zegt winkeliersorganisatie INRetail.

Het dragen van een mondkapje in winkels was volgens de organisatie de afgelopen tijd al de norm, omdat een dringend advies gold om in openbare ruimtes een mondmasker te dragen.

16:20 - Zwembad gesloten na corona-uitbraak

Zwembad De Schaeck in Twello blijft tot en met volgende week woensdag gesloten. Reden is een corona-uitbraak onder het personeel. Meerdere medewerkers zijn besmet, laat het zwembad weten.

16:12 - Ouderen in Montferland zijn verrast met kleurplaten van basisschoolleerlingen

Ouderen in Montferland zijn verrast met tientallen kleurplaten van basisschoolleerlingen. De bewoners van zorgcentra Meulenvelden, Gertrudis en Hof van Varwijk ontvingen de tekeningen uit handen van de burgemeester en wethouders.

“Een mooi initiatief om nog meer naar elkaar om te kijken”, aldus burgemeester Peter de Baat, die zelf zorgcentrum Meulenvelden in Didam bezocht. “Zo blijven we elkaar vasthouden, ook op anderhalve meter afstand. Ik zag dat de ouderen gelijk onder de indruk waren van de tekeningen. Daar doen we het voor.”

15:50 - Burgemeester Bruls toont medeleven met coronaslachtoffers

Burgemeester Hubert Bruls heeft zijn medeleven getoond met coronaslachtoffers en hun nabestaanden. Afgelopen week zijn enkele Nijmegenaren bezweken aan het virus, laat de gemeente weten.

"Het coronavirus laat zich maar moeilijk verslaan", aldus Bruls. "Ook in de voorbije week zijn er helaas weer Nijmegenaren overleden aan dit vreselijke virus. Mijn gedachten zijn bij hun naasten."

Hij heeft daarnaast nog een extra oproep voor iedereen om het aantal slachtoffers zo laag mogelijk te houden. "Wanneer we ons met zijn allen zo goed mogelijk aan alle maatregelen houden, kunnen we samen dit virus de baas worden."

Foto: ANP

14:50 - Het belangrijkste coronanieuws

In de afgelopen 24 uur zijn er wederom fors meer besmettingen in Gelderland gemeld dan de dag ervoor. Het RIVM heeft 945 nieuwe besmettingen geregistreerd, donderdag waren dat er 730.

Een coronabonus van 250 euro voor ambtenaren valt verkeerd bij de lokale coalitiepartij in Oost Gelre.

15:15 - Vaccinatie tegen corona mogelijk vanaf eerste week van januari

In de eerste week van januari worden mogelijk de eerste mensen ingeënt tegen het coronavirus. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft dat dinsdag laten weten naar aanleiding van de planning van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dat het vaccin moet goedkeuren. Hij houdt vanwege die beoordeling nog wel een slag om de arm.

Foto: ANP

14:39 - Gelderse cijfers licht gestegen, landelijke cijfers licht gedaald

De Gelderse coronacijfers zijn in de afgelopen 24 uur licht gestegen. Er werden 496 besmettingen geregistreerd door het RIVM, ten opzichte van 457 een dag ervoor. Ook wat betreft het aantal ziekenhuisopnames en doden is een lichte stijging te merken, hoewel de cijfers in die categorieën mogelijk onvolledig zijn.

Tegenover de lichte provinciale stijging, staat een lichte daling van de landelijke cijfers. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen 4073 meldingen van positieve coronatests binnen bij het RIVM. Op maandag meldde het instituut iets meer dan 4600 gevallen.

Foto: ANP

14:11 - Lichte daling in weekcijfers van coronabesmettingen

Het aantal coronagevallen is de afgelopen week licht gedaald. Er werden 33.949 meldingen van positieve coronatests in de afgelopen zeven dagen gemeld bij het RIVM. Een week eerder waren het er 36.931 en de week daarvoor 37.706.

Het zogeheten reproductiegetal bleef vrijwel gelijk. Het cijfer staat nu op 1,04, tegen 1,02 vorige week. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Hoe hoger het boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.

12:20 - Gemeente Harderwijk waarschuwt winkelpubliek vlak voor Sinterklaas

De gemeente Harderwijk wijst haar inwoners erop dat men niet massaal de stad ingaat om de laatste Sinterklaas inkopen te doen. Zaterdag is het Pakjesavond, waardoor het mogelijk druk kan worden in het centrum. De gemeente doet daarom de volgende oproep: "Winkelen rond Sinterklaas is dit jaar vanwege corona anders dan normaal. Wees voorbereid, kom alleen en ga op rustige momenten. Zo spreiden we samen de drukte. Heb je klachten? Winkel online."

11:47 - Mondkapjesboetes laten nog enkele weken op zich wachten

Het gaat zeker nog één tot twee weken duren voordat de eerste boetes voor het niet dragen van een mondkapje uitgeschreven gaan worden. Dat zegt de voorzitter van de BOA-bond, Ruud Kuin, bij Spraakmakers op NPO Radio 1.

"Elke boete heeft een zogenoemde feitcode en dat is bij deze boete administratief nog niet rond", legt de voorzitter uit. Volgens Kuin maakt dat toch niet uit, omdat er deze dinsdag sowieso geen boetes uitgeschreven zouden worden. "Het beleid is namelijk om mensen eerst aan te spreken. Ik ga ervan uit dat het deze week geregeld is met de administratie. "Het komt wat knullig over, dat kan ik me helemaal voorstellen."

Wanneer er wel boetes uitgeschreven gaan worden, zal per stad en regio verschillen. "Ik schat dat het één tot twee weken duurt voordat er echt tot boetes wordt overgegaan." Kuin vertelt dat veel mensen al een mondkapje dragen. "Zo'n 90 procent houdt zich eraan, dat is redelijk snel opgelopen. En de 10 procent die het mondkapje niet draagt, wordt aangekeken door de 90 procent. Daarvan zet zo'n 5 procent het kapje alsnog op."

Foto: ANP

08:30 - Je houden aan de coronamaatregelen, waar doe jij dat voor?

08:05 - Ook Omroep Gelderland deelt ervaringsverhaal over coronabesmetting

Ook Omroep Gelderland heeft een ervaringsverhaal over een coronabesmetting gemaakt. Onze verslaggever Esther Hendriks moest vanwege een besmetting van haar vriend in quarantaine.

Ze legde dat traject, met de ups en de downs, vast in drie vlogs:

VLOG #1 | De vriend van Esther heeft corona, dat maakt samenleven lastig

VLOG #2 | Esther en haar vriend moeten 10 dagen in quarantaine: hoe pak je dat aan?

VLOG #3 | Esther kan haar vriend eindelijk weer knuffelen

Foto: Omroep Gelderland

07:49 - GGD Noord- en Oost-Gelderland deelt ervaringsverhalen

"Woensdagmorgen 10.15 uur een voor mij onbekend nummer. Jawel, de GGD. 'Meneer u bent POSITIEF getest!' Ik schrik me rot. 'Ik voel me helemaal niet ziek', zeg ik nog."

Het is een citaat uit een van de ervaringsverhalen die GGD Noord- en Oost-Gelderland deelt op haar website. De organisatie wil met de verhalen de verschillende kanten van het virus laten zien. Om een inkijkje te geven in de impact die een coronabesmetting op het leven van mensen heeft gehad. Zo hoeft niet iedereen even sterk te reageren op het virus.

06:23 - Het is zover: de mondkapjesplicht is er

Vanaf vandaag geldt in de publieke ruimte een mondkapjesplicht. In bijvoorbeeld winkels, musea en theaters moet iedereen nu een mondkapje dragen. Eerder was dat nog een dringend advies. Op station Nijmegen Centraal werden reizigers eraan herinnerd dat het nu de bedoeling is om overal op het station een mondkapje te dragen, totdat ze het station echt verlaten hebben.

Foto: Omroep Gelderland