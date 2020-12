LIVEBLOG | Alles over coronavirus van 30 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 30 november

23:41 - Aantal tests kon in april fors omhoog, ministerie besloot anders

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft begin april een aanbod om in Nederland dagelijks zon 60.000 extra coronatests te verwerken, naast zich neergelegd. Het ging om capaciteit bij laboratoria in de biotechnologische industrie, die ook op het coronavirus kunnen testen. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC van de uitbreiding van de testcapaciteit sinds het voorjaar.

21:04 - Ook als je geen coronaklachten hebt, kun je nu een test laten doen

Vanaf dinsdag mag je je ook laten testen op corona als je géén klachten hebt, mits je in nauw contact bent geweest met iemand met corona. "Zonder coronaklachten kun je je dus ook laten testen", vertelt GGD-arts Kirsten Wevers. "Zo kun je de quarantaine-tijd verkorten, als je negatief getest wordt."

18:39 - Winkeliers willen evenredige verdeling coronasteun

De coronasteunmaatregelen voor de tegemoetkoming in de vaste lasten en de loonkosten moeten evenrediger verdeeld worden onder winkeliers. Dat wil branchevereniging INretail.

Volgens de vereniging worden kleding- en schoenenwinkels op één hoop gegooid met andere sectoren, zoals supermarkten.

16:24 - Ziekenhuis in financieel zwaar weer, verzekeraars moeten bijspringen

De coronacrisis raakt ook het ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk. Doordat er minder reguliere zorg is, wordt er ook minder omzet gemaakt. Het is de verwachting dat het ziekenhuis dit jaar zelfs 2 miljoen euro verlies lijdt. Daarom doet het ziekenhuis een beroep op de zorgverzekeraars. Dat blijkt uit een uitgelekte brief aan de medewerkers.

14:33 - 457 nieuwe besmettingen in Gelderland

Het RIVM meldt tot maandagmorgen 10.00 uur 457 nieuwe besmettingen in Gelderland. In heel Nederland kwamen er 4610 nieuwe coronabesmettingen bij; 987 minder dan gisteren.

Eén Gelderse patiënt met Covid-19 is in het ziekenhuis opgenomen. Twee patiënten zijn overleden.

14:23 - Moderna meldt zich met 'effectief vaccin'

Farmaceutisch bedrijf Moderna gaat een noodgoedkeuring voor zijn coronavaccin aanvragen in zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten. Dat doet het Amerikaanse bedrijf nadat de werkzaamheid ook uit een uitgebreidere analyse is gebleken. Het vaccin van Moderna is voor 94,1 procent effectief en er zijn nauwelijks ernstige bijwerkingen. Alle deelnemers aan de test die ernstige gezondheidsklachten kregen, hadden een placebo toegediend gekregen. Van de ruim 30.000 deelnemers aan de test kregen er 196 Covid-19. Daarvan kregen 185 proefpersonen een placebo toegediend.

14:30 - Duivels dilemma voor burgemeesters: hoe om te gaan met inkopen voor december

De drukte in de winkels verschilde in het afgelopen weekeinde erg per gemeente. In Apeldoorn was het duidelijk te druk, maar in Arnhem ging het goed. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio en die samen met Veiligheidsberaad vormen, gaan daarom maandagavond met elkaar bespreken of het nodig is om landelijke maatregelen tegen de winkeldrukte te nemen. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft daarom gevraagd. Gelderse burgemeesters in het beraad zijn Marcouch (Arnhem), Heerts (Apeldoorn) en Bruls (Nijmegen). Bruls is ook voorzitter van het Veiligheidsberaad. Maatregelen zouden kunnen zijn het aanpassen van de openingstijden van winkels. "Maar dan maak je de tijd dat mensen inkopen kunnen doen nog korter en wordt het misschien nog drukker", aldus de woordvoerster van het Veiligheidsberaad. Datzelfde geldt voor het afschaffen van koopzondagen. Bruls is daar geen voorstander van.

11:38 - Firas Yauno kan een topmaand vergeten

09:16 - En weer een teststraat erbij in Gelderland-Midden, nu in Nijkerk

In Nijkerk gaat vandaag weer een teststraat open. Die bevindt zich aan de Berencamperweg. Het gaat om twee 2 testlijnen die per dag 260 tests af kunnen nemen. Heb je klachten, bel de GGD voor een afspraak: 0800-1202 of reseveer je plekje online via rijksoverheid.nl. Het is de zevende teststraat in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. De andere zijn in: Ede, Elst, Barneveld, Arnhem, Velp en Wageningen.

08:56 - Niet vergeten, hè, dat mondkapje

Als je geen boete wilt.

08:22 - Wat mag wel en wat mag niet? Burgemeesters bespreken maatregelen

Een belangrijke dag vandaag voor iedereen die zich verheugt op de feestdagen. Wat mag wel en wat mag vanwege de coronapandemie niet? Het Veiligheidsberaad praat over de te nemen maatregelen. Voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, vreest dat groepen jongeren elkaar toch wel gaan opzoeken, ondanks het vuurwerkverbod en andere coronamaatregelen.

"Dat wordt handhavingstechnisch een hele forse klus. Dan kun je beter besluiten dat de jeugd wat extra ruimte krijgt, zodat ze stoom kunnen afblazen", vindt Bruls.

Het Veiligheidsberaad dat bestaat uit de 25 burgemeesters van de Veiligheidsregio's overleggen met

minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) of en zo ja welke ruimte er dan eventueel komt.

De burgemeesters bespreken ook de stand van zaken rondom het vuurwerk dat dit jaar in Nederland niet vervoerd, verkocht of afgestoken mag worden. Desondanks worden er online grote hoeveelheden vuurwerk verhandeld, terwijl de bestellingen ook blijven binnenstromen bij vuurwerkhandelaren net over de grens met Duitsland. Bekeken wordt hoe de handhaving eruit moet zien. Aandacht is er ook voor de drukte in de detailhandel. Afgelopen weekeinde was het op sommige plekken zo druk dat winkels eerder dicht moesten. "We kijken nu vooruit naar sinterklaas en Kerstmis", meldde het Veiligheidsberaad zondag.

08:04 - Meer jongeren in de bijstand

Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering krijgt, blijft stijgen. Eind september 2020 kregen 423.000 mensen een uitkering en dat zijn er bijna zevenduizend meer dan een jaar eerder. Het aantal bijstandsontvangers is in alle leeftijdsgroepen omhoog gegaan, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral jongeren komen in de bijstand terecht. Het aantal jongeren tot 27 jaar dat een uitkering krijgt, was eind september met 8 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder.

07:42 - Midwinterhoornblazen in coronatijd

07:21 - Vrijwilligers gezocht voor de verkiezingen

Gemeenten gaan vanaf maandag op zoek naar 70.000 extra mensen om stembureaus te bemannen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Extra handjes zijn nodig bij onder meer het tellen en te kijken of de coronaregels wel worden nageleefd. "Het zijn bijzondere verkiezingen in bijzondere tijden. Ik hoop dan ook dat veel mensen zich in maart willen inzetten voor de democratie. Want elke stem telt", zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlansde Zaken). Helpende handen komen onder meer van de provincies en de waterschappen. Ze bieden gebouwen en mensen aan.

07:06 - Pandemie raakt strijd tegen aids

De coronapandemie raakt ook de strijd tegen hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Bijna driekwart van alle lopende hiv-testprogramma's en meer dan de helft van alle behandelprogramma's is ernstig verstoord geraakt door corona, concludeert het Aidsfonds.

