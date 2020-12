LIVEBLOG | Alles over het liveblog van 29 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 29 november

19:42 - Drukte in winkelstraten viel mee, maar Bruls sluit nieuwe regels niet uit

Na de drukte in de binnensteden eerder dit weekend, was het zondag rustig in Nijmegen en andere winkelsteden in onze provincie. De laatste koopzondag voor Sinterklaas trok niet veel bezoekers naar het winkelcentrum. Burgemeester Bruls van Nijmegen is tevreden, maar houdt de deur open voor landelijke maatregelen in de komende weken. Lees hier meer.

19:02 - 'Shop-gekkies' bevolken winkels en dus opent dit restaurant ook de deuren

De deuren gaan weer open, en wel op 17 januari. Dát weet Alco van Berkel van restaurant Oranjerie in Ruurlo honderd procent zeker. In stevige woorden zet de horeca-ondernemer op Facebook uiteen waaróm hij doet. Het frustreert hem dat pretparken gewoon open zijn en "shop-gekkies" de winkelstraten bevolken. Lees hier meer.

Alco van Berkel van restaurant Oranjerie in Ruurlo. Foto: Omroep Gelderland

16:23 - Het belangrijkste nieuws:

Het aantal nieuwe coronagevallen volgens het RIVM was maandag 4610; 987 minder dan gisteren.

In Gelderland kwamen maandag 457 besmettingen bij, dat zijn 294 minder dan zondag. Zie hier de belangrijkste cijfers op een rij.

14:42 - 751 nieuwe besmettingen in Gelderland, geen doden

Het aantal coronabesmettingen is het afgelopen etmaal opgelopen naar 751 stuks, tegen 483 een dag eerder. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nam volgens het RIVM toe, van twee stuks op zaterdag naar negen stuks op zondag.

Het aantal doden in Gelderland laat wel een dalende lijn zien. Er overleed de afgelopen 24 uur geen enkel persoon aan corona in onze provincie. Een dag geleden maakte het RIVM nog melding van zes doden.

Landelijk zijn er 5609 nieuwe geregistreerde coronagevallen, plus 25 doden.

Foto: Omroep Gelderland

12:34 - Aboutaleb: kabinet wilde Black Friday niet verbieden

DEN HAAG (ANP) - De 25 burgemeester in het Veiligheidsberaad hebben het kabinet gevraagd om Black Friday te verbieden. Maar dat wilde het kabinet niet. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag in het programma Buitenhof.

Black Friday, waar winkeliers dagenlang stuntten met hun prijzen, hebben de hele week al voor enorme drukte in winkelstraten gezorgd. Daarbij is het nauwelijks mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Sommige steden, waaronder Rotterdam, besloten de winkels in het centrum eerder te sluiten.

09:04 - Gedeputeerde over stamppotmaaltijden: 'Hier doen we het voor'

Gelders gedeputeerde Peter Drenth zag zaterdag in Loil hoe hoe 25 vrijwilligers Kontaktraad Loil in korte tijd 900 gratis stamppotmaaltijden bereidden en rondbrachten. De maaltijden waren bestemd voor dorpsgenoten die het lastig hebben in coronatijd.

"Dit is nu precies waar het in deze vervelende tijd om draait”, aldus Drenth. “Mensen die zich vrijwillig inzetten voor hun dorpsgenoten en een steun zijn voor heel veel medemensen. Een diepe buiging voor de organisatie.”

De provincie Gelderland maakt in de hele provincie soortgelijke initiatieven mogelijk. "Hier doen we het voor", aldus de gedeputeerde Drenth.

Peter Drenth (links). Foto: Frank Gies