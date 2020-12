LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 27 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 27 november

21:45 - KHN: 'Ga niet dwars liggen bij oproep heropening horeca'

Verschillende horecagelegenheden in Noord-Brabant willen 17 januari hoe dan ook de deuren weer openen. Of zaken in Gelderland zich daarbij aan willen sluiten is nog niet zeker, zegt Sander Wind van Koninklijke Horeca Nederland. Die koepelorganisatie roept zaken in ieder geval op niet dwars te liggen en een heropening te forceren.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen weet van het bericht, maar stelt tevens dat de vereniging nooit zal oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

18:53 - Coronamonument in Heerde

Heerde werd tijdens de eerste coronagolf heel hard geraakt: vele tientallen inwoners overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Vandaag werd bij uitvaartcentrum Memento Mori een speciaal coronamonument onthuld.





Vervoerder Breng gaat vanaf maandag weer twee lijnen van de buurtbus laten rijden. Het gaat om de lijn 589/590, Doorwerth-Oosterbeek-Wolfheze. Op deze route worden onder meer de treinstations van Wolfheze en Oosterbeek aangedaan. De andere lijn die weer in gebruik wordt genomen is 556, Heteren-Driel-Elst. Deze gaat onder meer langs het station van Elst.

De routes lagen er maandenlang uit in verband met corona. De bussen zijn inmiddels uitgerust met een spatscherm bij de chauffeur en een speciaal ventilatiesysteem. De rit moet zo coronaproof zijn.

17:05 - België mag per 1 december iets meer

In België gaan de niet-essentiële winkels per 1 december weer open. Dat meldt het ANP op basis van diverse grote Belgische media. Het gaat bijvoorbeeld om kledingwinkels, meubelwinkels en de HEMA. Aan het shoppen in dergelijke winkels zijn wel strikte voorwaarden verbonden. De details daarover zijn nog niet bekend.

17:02 - Rutte: als je het me nu zou vragen, geen versoepelingen met Kerst

Minister-president Mark Rutte denkt niet dat de coronamaatregelen rond de kerstdagen versoepeld worden. Dat heeft hij vrijdag laten weten in gesprek met de NOS. De cijfers zijn nog steeds zorgwekkend, aldus Rutte.

14:24 - 676 besmettingen, 3 doden en 5 ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt vrijdag 676 besmettingen in Gelderland. Verder zijn er 5 ziekenhuisopnames en 3 personen overleden. De doden komen uit Tiel, Maasdriel en Apeldoorn.

13:59 - 100 besmettingen in een week in Duiven

In de gemeente Duiven zijn honderd coronabesmettingen in een week vastgesteld, zegt burgemeester Huub Hieltjes. In een videoboodschap roept inwoners op zich aan de maatregelen te houden, omdat het anders tot problemen zou leiden in het Rijnstate Ziekenhuis.





13:38 - Carbidschieten dit jaar verboden in Overbetuwe en Lingewaard

Laat de melkbus maar op zolder staan: carbidschieten in Overbetuwe en Lingewaard is dit jaar verboden. Dat besluiten de burgemeesters vrijdag in overleg met de politie en het OM. De twee zijn bang dat mensen tijdens het knallen niet fatsoenlijk rekening kunnen houden met de coronamaatregelen.

12:38 - Hygiëne commerciële teststraten moet beter

Commerciële teststraten zijn niet slecht, maar de kennis over hygiëne moet beter. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg na een steekproef bij een aantal locaties en een enquête per brief.

De inspectie zag bij verschillende teststraten dat er te weinig aandacht was voor mogelijke kruisbesmetting, waarbij de geteste persoon het virus overdraagt aan de tester of andersom. Daarnaast worden de testen die vaak op dergelijke locaties worden gebruikt vaak buiten afgenomen. Om goed te werken moeten de testen een bepaalde temperatuur hebben, minstens 15 graden, maar die temperatuur wordt nu het winter wordt niet altijd gehaald.

De inspectie heeft nu zo’n tweehonderd teststraten in beeld en contact gehad met honderd daarvan. Er wordt benadrukt dat het merendeel van de straten voldoet aan de richtlijnen.

12:31 - Overheid begint campagne over mondkapjesplicht

De overheid begint vrijdag met een publiekscampagne om mensen te wijzen op de mondkapjesplicht, die dinsdag ingaat. Vanaf dan is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimten.

Door middel van onder meer radiospotjes, reclamebanners op websites en posts op social media wordt aan mensen uitgelegd wat er wel en niet onder een mondkapje wordt verstaan, en hoe je deze correct en veilig gebruikt.

De plicht geldt voor publiek toegankelijke binnenruimtes, waar onder meer winkels en de openbare delen van overheidsgebouwen onder vallen. Er kunnen echter uitzonderingen worden gemaakt, als iemand bijvoorbeeld om medische redenen geen kapje kan dragen.

Ook mag er van de plicht worden afgeweken als een werknemer anders acht uur lang met een kapje op zou moeten staan, zo legde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag uit in een debat. In dergelijke situaties mag "je ruimte bieden als werkgever" om een 'face shield' te dragen. Het moet dan wel gaan om een spatscherm dat het hele gezicht bedekt, en niet "zo'n half ding onder je kin", aldus De Jonge.

08:11 - RIVM-topman somber over kerst

Jaap van Dissel verwacht niet dat we met meer dan een paar mensen kerst kunnen vieren. Daarvoor zijn de huidige besmettingscijfers te slecht, zegt de RIVM-topman in Nieuwsuur.

"We zien nu twee weken dat de aantallen wel iets dalen, maar toch te lang blijven hangen. Dat heeft tot gevolg dat ook de zorg nog te veel belast is. We zien een beetje een afname van het aantal patiënten in de ziekenhuizen, maar dat gaat heel traag en moeizaam."

Gisteren zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, al dat Nederland kerst 'een jaartje moet overslaan'.

Van Dissel is een stuk optimistischer over het voorjaar. "Je hoort dat vaccins in het eerste, tweede kwartaal beschikbaar komen." Als voldoende mensen het vaccin willen nemen, denkt Van Dissel dat Nederland voor de zomer voldoende groepsimmuniteit heeft opgebouwd om terug te keren naar normaal.

