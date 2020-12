LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 26 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 26 november

21:34 - 'Openbaar vervoer moet snijden in dienstregeling'

Foto: Omroep Gelderland

Het openbaar vervoer staat zwaar onder druk en zal volgend jaar 10 procent in de bestaande dienstregeling moeten snijden om financieel overeind te blijven. Dat zeggen branchevereniging OV-NL en verschillende ov-bedrijven tegen BNR. Nu al lijdt het ov vanwege de coronacrisis 500 miljoen euro verlies. Branchevereniging OV-NL verwacht dat de reizigers na de coronacrisis niet allemaal terug zullen keren naar de bus, tram, metro of trein. Dat betekent dat het voor de sector dramatische jaar 2020 niet zal worden goedgemaakt. Het wegsnijden van zo'n 10 procent van de dienstregeling moet de sector financieel overeind houden.

20:25 - Burgemeester Ede wil geen carbidtoeristen

Foto: ANP

Burgemeester René Verhulst van Ede wil geen 'carbidtoeristen' in zijn gemeente. Dat zegt hij tijdens de raadsvergadering donderdagavond. Carbidschieten is met oudejaarsdag wel toegestaan in Ede, alleen in het buitengebied en tussen 10.00 en 18.00 uur. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er evenementen van gemaakt worden, stelt de burgemeester. "Dus je gaat ervan uit dat het huis-tuin-en-keuken-gebruik zal zijn." De precieze regels, waaronder het maximum aantal deelnemers, worden medio december bekendgemaakt.

17:00 - Neder-Betuwe staat winterterrassen toe

De gemeente Neder-Betuwe wil horeca in haar gemeente helpen de crisis door te komen. Nu mag horeca nog niet open zijn, maar zodra dat wel het geval is zijn winterterrassen toegestaan. Dit geldt tot maart volgend jaar.





16:30 - Geur en smaak na corona

Het is mogelijk je geur en smaak terug te krijgen na een coronabesmetting. Op Radio Gelderland sprak Irene ten Voorde erover met Elbrich Postma van het Reuk- en Smaakcentrum van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.



omroepGLD · Elbrich Postma over het terugkrijgen van geur en smaak

15:34 - Vrijwel niemand boekt een wintersportvakantie

Premier Rutte kondigde het eerder deze maand al aan: het is niet de bedoeling dat mensen in de kerstvakantie (of later) op wintersport gaan. Het dringende verzoek is immers: reis niet naar het buitenland, tenzij het echt niet anders kan. Het lijkt erop dat het Nederlandse volk daar gehoor aan geeft.

Veel Nederlanders kiezen er volgens reisorganisaties TUI en Sunweb namelijk voor om deze kerstvakantie niet op wintersport te gaan. TUI en Sunweb zien het aantal boekingen fors teruglopen. "Er wordt nauwelijks geboekt voor de kerstvakantie", aldus een woordvoerster van TUI.

Foto: Oleksandr Pyrohov / Pixabay

17:30 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuis wederom gedaald

Het aantaI coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1781 coronapatiënten. Dat zijn er 58 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de IC-afdelingen liggen nu 524 coronapatiënten, een daling van 5 ten opzichte van woensdag. De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling, in totaal gaat het om 1257 patiënten. Dat zijn er 53 minder dan woensdag.

Foto: ANP

15:25 - '4 en 5 mei ook komend jaar sober, geen grote festivals'

Ook in 2021 zullen er waarschijnlijk geen grootschalige evenementen plaatsvinden rondom 4 en 5 mei. Vanwege het coronavirus waren de activiteiten op 4 en 5 mei van dit jaar ook al versoberd. Het Nationaal Comité werkt nu verschillende scenario’s uit voor dodenherdenking en Bevrijdingsdag van 2021. Lees hier de toelichting van Toon van Asseldonk, voorzitter van Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945.

Bevrijdingsdag 2019 in Wageningen. Foto: Omroep Gelderland

16:15 - 90 procent heeft halfjaar na coronabesmetting nog antistoffen

Foto: ANP

De overgrote meerderheid (90 procent) van de mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus, had een halfjaar later nog steeds antistoffen tegen het virus in het bloed. De antistoffen worden na verloop van tijd bovendien sterker, waardoor er minder van nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Die conclusies trekken onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van een groot lopend onderzoek naar immuniteit tegen het virus.

14:29 - Aantal coronabesmettingen in Gelderland licht gedaald

Het aantal coronagevallen is in de afgelopen 24 uur licht gedaald ten opzichte van woensdag. Er werden in heel Gelderland 505 besmettingen geregistreerd, woensdag waren dat er 572. Het aantal ziekenhuisopnames bleef gelijk met 5, het aantal doden steeg van 9 naar 17. De cijfers van de laatste twee categorieën zijn echter onvolledig.

Landelijk zijn de cijfers ook licht gedaald. Tussen woensdagochtend en donderdag werden 4506 positieve tests gemeld, woensdag was dat iets onder de 5000.

Er is donderdag wel een negatieve mijlpaal behaald. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 503.000 mensen in Nederland positief getest.

13:32 - Wie kerst in ieder geval niet overslaat is Frank uit Doetinchem

De boodschap van Diederik Gommers om kerst een jaartje over te slaan is in ieder geval niet besteed aan Frank Pijnappels uit Doetinchem. Bij hem is kerst namelijk allang begonnen. Tussen de 12.000 en 15.000 lampjes verlichten zijn woning tijdens de donkere maanden, maar de buurt kan zich de komende jaren voorbereiden op nog meer kerstversieringen, legt hij uit.







Of kerst een groot feest wordt of niet, met Omroep Gelderland vier je de kerst in ieder geval samen, ook op afstand. Lees hier hoe.

12:59 - Volgens Diederik Gommers moet Nederland kerst 'een jaartje overslaan'

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, heeft als boodschap voor Nederland om kerst maar een jaartje over te slaan. Het is volgens hem nog te vroeg om de coronamaatregelen rond de kerstdagen te versoepelen, zei hij in gesprek met Sven Kockelmann in het programma 1 op 1 op NPO Radio 1. "Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor versoepelingen. Ik wacht even de resultaten en prognoses van het RIVM af", aldus Gommers.

Hij tekent daar wel bij aan dat mensen goed op elkaar moeten letten tijdens de kerst. "De kerstdagen worden vaak gebruikt om de eenzaamheid tegen te gaan. Het zijn de meest donkere dagen. We mogen ook geen Oud en Nieuw vieren en vuurwerk afsteken. We moeten zorgen dat we op elkaar letten", aldus de arts.

Diederik Gommers. Foto: ANP

12:06 - Brummen wil strenge regels voor carbidschieten rond de jaarwisseling

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen wil strenge maatregelen voor carbidschieten tijdens de jaarwisseling. Vorige week speelde burgemeester Alex van Hedel nog met het idee van een totaalverbod (lees hier meer), maar dat is nu niet meer aan de orde. Toch moet het carbidschieten volgens de burgemeester aan bepaalde banden worden gelegd: "Wij vinden deze aanscherping als college noodzakelijk, zowel vanuit het oogpunt van de volksgezondheid als ook vanuit veiligheid."

In het voorstel voor carbidschieten wordt gesproken over een minimale leeftijd van 18 jaar, mag men niet onder invloed zijn. Wat betreft de materialen mag het volume van de melkbus of soortgelijk middel mag niet meer dan 30 liter zijn en mogen er maximaal vijf bussen per locatie staan. Het afsteken mag alleen op oudejaarsdag tussen 12.00 en 18.00 uur op een verlicht en afgezet terrein dat een minimale bepaalde afstand tot woningen, dierenverblijven en zorginstellingen heeft.

Het is de verwachting dat de raad op 3 december een besluit neemt.

Carbid is populairder dan ooit door het vuurwerkverbod. Foto: ANP

09:57 - Burgemeester Putten neemt extra coronamaatregelen

Burgemeester Henk Lambooij van de gemeente Putten heeft in een brief naar de gemeenteraad zijn zorgen geuit over de huidige stand van zaken rondom corona in zijn gemeente. Hij geeft aan dat daar waar Putten relatief gespaard bleef in de eerste coronagolf, dat momenteel anders ligt. Zo is er onder meer corona vastgesteld bij medewerkers en cliënten van woonzorgcentrum Elim.

"Over de aard en de omvang van de besmettingen heb ik mij de afgelopen week nader laten informeren door het bestuur van de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Hieruit werd mij duidelijk dat alles in het werk wordt gesteld om nieuwe besmettingen te voorkomen", laat de burgemeester weten.

Om het aantal besmettingen in zijn gemeente verder in te dammen heeft de burgemeester de afgelopen tijd extra maatregelen ingevoerd in het openbare domein. Zo zijn er hekken rondom de weekmarkt neergezet en is het toezicht op straat geïntensiveerd.

Foto: Omroep Gelderland (archief)

08:33 - Mindere krimp verwacht in dit coronajaar dan eerder voorspeld

Het jaar waarin corona een flink stempel drukte op de economie nadert zijn einde. De Nederlandse economie zal dit jaar naar verwachting met 4,2 procent krimpen. De nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB) is daarmee iets positiever dan tijdens de vorige berekening rond Prinsjesdag, toen nog uit werd gegaan van 5,1 procent krimp.

Tegenover de mindere krimp dit jaar staat ook een trager herstel volgend jaar. Het CPB denkt nu dat de economie in 2021 met 2,8 procent groeit, tegen een eerder geraamde 3,2 procent. De werkloosheid loopt volgend jaar op tot boven de 6 procent.

Foto: Pexels

07:22 - Supermarkten tot middernacht open

Supermarktketen Albert Heijn gaat in aanloop naar kerst op drukke dagen ongeveer 250 winkels tot middernacht openen om zo klanten nog beter verspreid boodschappen te laten doen in verband met het coronavirus.

Albert Heijn rekent namelijk op drukke weken in zijn winkels richting de feestdagen. Daarnaast zijn op Eerste Kerstdag 645 winkels open. Op Tweede Kerstdag zijn dat er 914. Op nieuwjaarsdag zijn opnieuw 645 winkels open.

Verder bezorgt de supermarktketen dit jaar voor het eerst online bestelde boodschappen op Tweede Kerstdag en daarnaast vanaf komend weekend zes weken lang op zondag. Dat betekent diverse extra bezorgmomenten voor klanten om zo de online drukte zoveel mogelijk te spreiden.

Foto: ANP