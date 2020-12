LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 25 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 25 november

21:14 - 'Er zaten mensen binnen te drinken'

Burgemeester René Verhulst heeft café de Kade in Ede gesloten. De eigenaar hield zich niet aan de coronaregels. Er zaten mensen binnen het café te drinken, terwijl alleen afhalen bij horecazaken op dit moment is toegestaan.

Foto: Pixabay

21:12 - Een beetje humor na al dat vuurwerk in de Geitenkamp

Na alle ellende met vuurwerkoverlast in de Arnhemse wijk Geitenkamp wil Sasheen Beek wat positiviteit de wijk insturen. En dat doet ze met humor. Sasheen heeft een indische toko op de Geitenkamp en in haar menukaarten neemt ze de vuurwerkoverlast op de hak.

Foto: Omroep Gelderland



16:42 - 'Dit jaar waarschijnlijk nog geen vaccinaties'

De kans is klein dat nog voor het einde van dit jaar de eerste Nederlanders zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Het is ‘zoals het er nu uitziet niet waarschijnlijk, maar het is ook niet onmogelijk. We doen er alles aan, maar we hebben onvoldoende informatie om te zeggen of het nog dit jaar lukt. Niet alle stappen kunnen we zelf aansturen’, aldus Jaap van Delden, programmadirecteur voor de coronavaccinatie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

14:41 - 573 besmettingen in Gelderland

Het aantal nieuwe coronagevallen is onze provincie is de afgelopen 24 uur gestegen. Er kwamen 573 besmettingen bij, tegen 482 een dag eerder. Vijf patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis en negen Gelderlanders kwamen aan het coronavirus te overlijden.

Ook landelijk steeg het aantal nieuwe coronagevallen flink, na een scherpe daling de voorgaande dag. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kwamen 4947 meldingen van positieve tests binnen bij het RIVM. Dat had op dinsdag nog minder dan 4000 vastgestelde besmettingen gemeld.





12:33 - Steuntje in de rug van 1 miljoen

Gelderse ondernemers die actief zijn in de horeca- en toerismesector krijgen 'een steuntje in de rug' van de provincie. Die stelt namelijk een miljoen euro beschikbaar voor adviesdiensten en ondersteuning. Per bedrijf gaat het om een voucher van maximaal 5000 euro.

De tegoedbon kan ingezet worden voor bijvoorbeeld algemeen bedrijfsadvies en advies op het gebied van innovatie, marketing of duurzaamheid. Ook kan er gekeken worden naar een eventuele sluiting, sanering van de schulden of doorstarten van het bedrijf.

09:34 - Rode baretten helpen in Tiel

Woonzorgcentrum Walstede in Tiel krijgt hulp van de Rode Baretten, militairen van de Koninklijke Luchtmobiele Brigade. 'Corona heeft forse impact gehad op het complex, we zijn blij dat we kunnen blijven bijdragen', schrijft de Brigade op Twitter.