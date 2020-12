LIVEBLOG | Alles over coronavirus van 24 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 24 november

21:56 - 'Meer jongeren met psychische klachten door corona'

Vooral onder de jongvolwassenen is tussen april en november de psychische ongezondheid sterk toegenomen vanwege de coronapandemie. Dat blijkt uit de vijfde coronapeiling van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

De peilingen worden elke twee maanden gehouden en zijn een vast onderdeel bij de GGD, legt epidemioloog Caroline Timmerman uit op Radio Gelderland.

20:00 - Hoe gaan nabestaanden om met het verlies in coronatijd?

Iemand verliezen is altijd erg verdrietig. Maar als dat tijdens de coronapandemie gebeurt, krijg je ook nog te maken met allerlei beperkingen en regels. Hoe is dat voor de nabestaanden?

Trudy Haanappel legt het hier uit

Trudy Haanappel verloor haar moeder in coronatijd. Foto: Omroep Gelderland

18:30 - Daklozenmoeder van Arnhem maakt zich zorgen om 'haar' mensen

Tonnie van den Herik, de daklozenmoeder van Arnhem, maakt zich zorgen om 'haar' mensen in coronatijd. "Er mogen maar beperkt daklozen naar binnen bij de nachtopvang, dus slapen er veel mensen op straat." Eén keer per week, op zondag, kunnen de daklozen terecht in de 'huiskamer' van Tonnie. Waar ze hen een luisterend oor, en een warme maaltijd aanbiedt.

Lees hier het verhaal van Tonnie

Foto: Omroep Gelderland

17:47 - Besmette asielzoekers in Wageningen zijn overgeplaatst

De 44 bewoners van het asielzoekerscentrum in Wageningen die besmet zijn met het coronavirus, zijn overgebracht naar een speciale uitwijklocatie. Die bevindt zich in Laag Zuthem in Overijssel, meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Burgemeester Geert van Rumund heeft de buurt gerustgesteld en wenst sterkte en beterschap voor de besmette azc-bewoners.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

16:00 - Opnamestop van afdeling SKB in Winterswijk opgeheven

De opnamestop op de afdeling voor longaandoeningen en cardiologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is opgeheven. Er was vanwege een corona-uitbraak een stop van tien dagen ingesteld. Na acht dagen bleek de situatie onder controle en kan de afdeling weer open.

Ook bezoekers mogen weer langskomen. Hierbij geldt, net zoals op andere afdelingen, één keer per dag één bezoeker per patiënt.

Bekijk de video voor meer informatie over de opnamestop.





14:40 - Weer minder besmettingen: 482

Het aantal nieuwe coronagevallen is onze provincie is opnieuw gedaald. Er kwamen in 24 uur 482 besmettingen bij, tegen 549 een dag eerder. Zeven patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis en zes Gelderlanders kwamen aan het coronavirus te overlijden.

Landelijk werden voor het eerst sinds 4 oktober minder dan 4000 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen 3979 meldingen van positieve tests binnen bij het RIVM. Dat had op maandag iets meer dan 5200 vastgestelde besmettingen gemeld.

In de afgelopen weken ligt het aantal besmettingen op dinsdagen doorgaans wat lager dan op de dagen erna. Dat kan ermee te maken hebben dat minder mensen zich laten testen in weekeindes.

Het zogeheten reproductiegetal steeg juist en kwam boven de 1 uit. Het cijfer staat nu op 1,02, tegen 0,89 vorige week. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Als het boven de 1 is, kan het virus zich steeds sneller verspreiden.





10:58 - Studenten hebben het moeilijk in coronatijd

Het mbo en hoger onderwijs worden hard getroffen door de coronamaatregelen, schrijf minister Van Engelshoven van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Studenten hebben het zwaar, kunnen minder op stage en aan de slag in leerbanen en praktijklessen. De minister zegt dat het merendeel van de studenten het thuisstuderen als lastig ervaren en aangeven dat ze last hebben van stress en depressieve klachten. Bovendien maken ze zich zorgen over hun studieverloop en de toekomst.

Foto: ANP

07:08 - De rijksten hebben geen last gehad van de coronapandemie

Door de coronacrisis zijn wereldwijd veel mensen hun baan kwijtgeraakt. De aller-, allerrijksten op aarde hebben er echter weinig last van gehad. De personen op de Bloomberg miljardairsindex zijn 23 procent rijker geworden sinds het jaar 2020 van start ging. In totaal ging het om zo'n 1,3 biljoen dollar, wat neerkomt op ongeveer 1097 miljard euro.

Foto: Pixabay