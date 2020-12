LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 23 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 23 november

18:49 - Duizend leerlingen Duivense school krijgen thuis les

Leerlingen van het Candea College op de locatie Eltensestraat in Duiven krijgen vanaf dinsdag twee weken lang thuis digitaal les. Volgens rector Leon Lucas is het op de locatie organisatorisch niet meer vol te houden om zowel onderwijs op afstand en onderwijs op de locatie tegelijkertijd te geven. Lees hier meer.

15:48 - 'Nu even niet piepen'

"We kunnen nu echt even niet piepen over het missen van vuurwerk dit jaar. Het ziekenhuis ligt vol en er is geen plaats voor afgerukte vingers of verbrande oogleden. We moeten onze omgeving ervan overtuigen af te zien van de fatale combinatie drank, drugs en vuurwerk." Dat schrijft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch maandag op Facebook. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn al vijf avonden achter elkaar grote problemen met vuurwerkoverlast.



14:51 - Cadeaus voor ziekenhuispersoneel Nijmegen



Medewerkers van de longafdeling van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen zijn vandaag verrast met een pakket vol lekkers. Op de afdeling liggen mensen die besmet zijn met het coronavirus. De oom en tante van Rob van Breemen uit Groesbeek lagen in het voorjaar met corona in het CWZ. Ondanks dat zij beiden aan het virus zijn overleden, besloot hij de verpleegafdeling te bedanken voor hun inzet.

"Ik geef graag aan mensen en vind dat ze hier in het ziekenhuis echt iets fijns verdienen", zegt Rob, die het pakket samen met andere ondernemers heeft samengesteld. Zo zit er onder meer snoep, bier en een kookboek in.

"In het voorjaar stonden we allemaal te klappen voor de zorgmedewerkers en nu worden ze uitgescholden. Een bedankpakket is niet meer dan terecht voor deze harde werkers." Verpleegkundige Jeanine Nieuwenhuizen zegt blij te zijn met het cadeau. "Het is echt een bijzonder gebaar."

Naast het pakket krijgen de medewerkers ook een groot personeelsfeest aangeboden, zodra de coronaregels dat toelaten.

14:23 - Minder besmettingen

Het aantal coronagevallen daalt licht, het RIVM meldt 5214 besmettingen in het afgelopen etmaal. In Gelderland kwamen er 552 besmettingen bij. Eén patiënt is de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis beland. Er zijn vijf patiënten overleden.

14:01 - 'Corona was een aanslag op mijn lichaam'

Zahed Nurin uit Arnhem kreeg corona. "Het was een aanslag op mijn lichaam", zegt hij.





13:48 - Politiebonden willen landelijk verbod carbidschieten

De vakbonden van politie en boa’s willen rond de jaarwisseling een landelijk verbod op carbidschieten.

"We moeten een waterbedeffect voorkomen, dat het carbidschieten in de ene gemeente verboden wordt en in een andere wel mag. Jongeren gaan zich dan verplaatsen en er komen teveel mensen op af", zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

Meerdere gemeenten in Zuid-Holland maken al werk van een verbod. Daaronder zijn Dordrecht en kleinere gemeenten als Lisse, Hillegom, Noordwijk en Teylingen (allemaal in Zuid-Holland). Den Haag sloot zich daar vandaag bij aan.

13:32 - Coronasjoemel Apeldoorns bedrijf: 30.000 euro boete

Een bedrijf uit Apeldoorn heeft een boete van 30.000 euro gekregen voor valsheid in geschrifte met coronatests. De eigenaar deed alsof de door hem verkochte coronatesten in Nederland waren gemaakt, maar in werkelijkheid kwamen ze uit China.

13:23 - De politie blijft waarschuwen

10:58 - Duitse patiënt helpt maaltijdbereider uit Lelystad

Nu er minder wordt gevlogen en er dus ook minder vraag is naar vliegtuigmaaltijden, moeten fabrikanten nieuwe markten aanboren. Maaltijdbereider Marfo Food Group uit Lelystad keek over de grens en gaat veertig Duitse ziekenhuizen van kant-en-klare maaltijden voorzien.

Het maken van maaltijden voor de Duitsers was niet zo makkelijk. Duitsers houden namelijk van andere kruiden en dunnere sauzen dan Nederlanders, schrijft Omroep Flevoland.

09:24 - Veiligheidsregio's praten over carbidschieten

Vanavond vergaderen de Veiligheidsregio's weer met minister Grapperhaus over de corona-aanpak. Ze gaan het onder meer hebben over carbidschieten. Het carbidschieten is populair nu het afsteken van vuurwerk dit jaar verboden is. Sommige gemeenten willen carbidschieten ook verbieden, zoals Den Haag. Vanavond kijken de veiligheidsregio's naar een gezamenlijke aanpak.