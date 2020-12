LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 22 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 22 november

22:12 - Speciaal kwartet in Westervoort

Afgelopen zomer bedacht een groep jongeren in Westervoort een originele manier om de coronatijd door te komen. Ze ontwierpen een speciaal kwartetspel dat helemaal op historische gebouwen en personen op leeftijd in het eigen Westervoort is gericht.

17:16 - De quiz komt eraan

Nog anderhalve week en dan is het zover: dan houden de Ridders van Gelre de Grote Gelderse Geschiedenis Popquiz. Is je agenda nog leeg voor die avond en heb je zin om mee te doen? Dat kan! Het enige dat je hoeft te doen is die avond tijdig in te schakelen.





17:11 - Ruim je mondkapje netjes op

Heb jij ze al zien liggen, her en der op straat? Met de intrede van mondkapjes is ook het zwerfafval toegenomen. De gemeente Voorst benadrukt dat gebruikte mondkapjes toch echt in de prullenbak horen.





15:02 - Lichte stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het totaal aantal in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is gestegen tot 1933. Dat zijn er 31 meer dan zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 540 coronapatiënten, tien minder dan een dag eerder. Daarnaast liggen er 447 andere patiënten op de ic?s, 28 minder dan zaterdag.

Foto: ANP

14:23 - 549 nieuwe besmettingen, opnieuw een afname

Er worden zondag 549 nieuwe coronabesmettingen in Gelderland gemeld. Dat aantal is lager in vergelijking met gisteren. Toen waren het er 677. Vrijdag waren het er 723. Er is dus een duidelijke daling ingezet.

Er zijn zondag vijf nieuwe ziekenhuisopnames, drie minder dan zaterdag. Er zijn twee nieuwe overlijdens door corona, dat waren er zaterdag drie.

Foto: ANP

13:57 - België verwacht eerste vaccins eind december

België verwacht vanaf eind december te kunnen beschikken over de eerste coronavaccins. Maar het leeuwendeel komt pas in het tweede en derde kwartaal van 2021, zei premier Alexander De Croo zondag in het televisieprogramma De Zevende Dag.

België heeft via de Europese Unie ingetekend op vier vaccins. Het inenten zal, net als in Nederland en andere landen, geleidelijk gebeuren zodra een vaccin is goedgekeurd. De eerste vaccins gaan naar zorgpersoneel en kwetsbare groepen.

Foto: ANP

09:34 - Rutte: meer vrijheid rond feestdagen lastig met deze cijfers

Minister-president Mark Rutte waarschuwt dat meer bewegingsvrijheid rond de feestdagen er niet in zit, als het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. "Met deze cijfers wordt dat lastig", zegt de premier tijdens een digitale bijeenkomst van de VVD.

Het aantal nieuwe coronagevallen liep zaterdag opnieuw op. "Dat is niet hoe je het wilt hebben", zegt Rutte, die er evenwel nog geen conclusies aan wil verbinden. "Het is nog niet vast te stellen hoe erg het precies is. Dat gaan we komende dagen precies in de gaten houden."

De premier doet wel opnieuw een dringende oproep aan iedereen om zich aan alle voorschriften te houden. "Dan kan er misschien weer iets in december, en misschien iets met een plusje met kerst en oud en nieuw."

Foto: ANP

09:58 - Burgertent overtrad regels, maar mag toch weer open

Restaurant Burger Zaken in Harderwijk mag weer open. Dat heeft de rechter besloten. Het restaurant moest vorige week zijn deuren sluiten, net als twee andere horecazaken, omdat ze zich niet hielden aan de openingstijden. Er werd na 1.00 uur 's nachts bezorgd en dat mag in deze coronaperiode niet.





09:16 - Kennismaken met je nieuwe baas kan ook via de drive-in

De zorg zit te springen om nieuw personeel. Een banenmarkt zit er door de coronamaatregelen echter niet in. Zorggroep Atlant liet mensen daarom vanuit de auto kennismaken met hun organisatie. Zo'n twintig auto's reden zaterdag in Beekbergen door de drive-in.





08:50 - Aantal coronagevallen kruipt richting half miljoen

Het aantal coronagevallen stijgt niet meer zo snel als in oktober, maar toch stevent Nederland gestaag af op een nieuwe mijlpaal. In de loop van komende week wordt waarschijnlijk de 500.000e besmetting in Nederland vastgesteld. Het is vooral een symbolische grens, want het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoogstwaarschijnlijk veel hoger.

De teller stond zaterdag op bijna 480.000 gevallen. Gemiddeld komen er ruim 5000 positieve tests per etmaal bij.

Foto: ANP

08:42 - Flinke daling dagelijkse coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in Duitsland is het afgelopen etmaal flink afgenomen. Het aantal bevestigde gevallen steeg met 15.741 tot 918.269, meldde het Robert Koch Instituut (RKI) voor infectieziekten zondag. Zaterdag rapporteerde het instituut 22.964 nieuwe bevestigde gevallen, vrijdag ging het om 23.648 gevallen.

In Duitsland geldt een gedeeltelijke lockdown sinds 2 november. De horeca is dicht en er mogen maximaal 10 personen uit twee huishoudens bij elkaar op bezoek. Scholen en winkels blijven open.

07:52 - Epidemioloog: versoepelen regels met deze cijfers ondenkbaar

Met het huidige aantal nieuwe coronabesmettingen is het versoepelen van de maatregelen half december ondenkbaar. Dat zegt Frits Rosendaal, hoofd afdeling Klinische Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), tegen de NOS.

De scherpe daling van het aantal nieuwe besmettingen kwam deze week tot stilstand en de afgelopen dagen was er zelfs een toename te zien ten opzichte van het gemiddelde van afgelopen week.

"Ik vind het eng dat de cijfers stagneren op zo'n hoog niveau", zegt Rosendaal. "En als de besmettingen echt gaan stijgen, gaat het aantal ziekenhuisopnames over twee weken ook weer omhoog." De druk op de ziekenhuizen daalde de laatste weken weliswaar maar dat kan volgens hem snel veranderen.

"Met minder maatregelen dan nu, was de dalende trend in mei juist wel doorgezet", aldus Rosendaal.

Foto: ANP