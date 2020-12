LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 21 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 21 november

14:20 - 677 nieuwe besmettingen, iets minder dan gisteren

Er worden zaterdag 677 nieuwe coronabesmettingen in Gelderland gemeld. Dat aantal is iets lager in vergelijking met gisteren. Toen waren het er 723.

Er zijn acht nieuwe ziekenhuisopnames, twee minder dan vrijdag. Er zijn drie nieuwe overlijdens door corona, dat waren er vrijdag vier.

Foto: ANP

09:03 - Tientallen kinderen liepen gezondheidsschade op door corona

Tientallen kinderen in Nederland hebben gezondheidsschade opgelopen doordat ze later medische zorg kregen tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak. Bij zeker 51 kinderen is afgelopen voorjaar 'bijkomende schade' ontstaan door gemiste of vertraagde zorg, maar dit is vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg. Het werkelijke aantal kinderen met zulke schade is koffiedik kijken, aldus onderzoeker Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Ter illustratie. Foto: ANP

07:42 - Opnieuw corona aangetroffen op nertsenfokkerij

Het aantal nertsenhouderijen waar het coronavirus is ontdekt, is opgelopen tot zeventig. Ook op een nertsenbedrijf in Putten bleek deze week een van de dieren besmet met het virus, melden de ministeries van Volksgezondheid en van Landbouw. De dieren worden afgemaakt. Het bedrijf telt zo'n 3000 moederdieren.

Foto: ANP