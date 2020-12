LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 20 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 20 november

21:18 - RIVM: voorbereiding coronavaccinatie in volle gang

De voorbereidingen voor de uitvoering van de coronavaccinatie zijn in volle gang, meldt het RIVM. De afgelopen maanden zijn 25 miljoen veiligheidsnaalden besteld. Ook zijn er, speciaal voor de vaccins die bij een temperatuur van -70 graden bewaard moeten worden, extra supervriezers gekocht.

Verder bestaat de voorbereiding uit het regelen van beveiligde opslaglocaties en bijvoorbeeld transport en distributie. Ook komt er een landelijk registratiesysteem speciaal voor de Covid-19-vaccinatie. Dat is, aldus het RIVM, belangrijk met het oog op het registreren, monitoren en waarschuwen voor eventuele bijwerkingen.

Foto: ANP

21:00 - Corona-uitbraak legt gemeente Rheden telefonisch plat

De gemeente Rheden is sinds maandag telefonisch niet bereikbaar, omdat tien medewerkers van het telefoonteam positief getest zijn op het coronavirus. Ze verblijven in thuisquarantaine.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

17:25 - Verpleeghuizen en mensen met verstandelijke beperking krijgen vaccin als eerst

De eerste vaccins tegen het coronavirus gaan begin volgend jaar naar de bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt. Het gaat in totaal om zo'n 155.000 mensen.

De eerste prioriteit is dus de inwoners van verpleeghuizen en zorginstellingen. Als deze mensen de vaccinatie niet kunnen krijgen "komen medewerkers van deze instellingen en mantelzorgers in aanmerking voor de vaccinatie", aldus het ministerie.

Na deze eerste twee groepen komen 60-plussers met een medische indicatie, waarbij de oudste Nederlanders eerst gaan. Dan volgen 60-plussers zonder medische indicatie, mensen jonger dan 60 met een indicatie, zorgmedewerkers van deze groepen en zorgmedewerkers die direct contact met coronapatiënten hebben.

17:19 - Door corona getroffen koor uit Heerde brengt speciale kerst-cd uit

Een koor dat een kerst-cd uitbrengt is niet heel uniek. Maar de cd die christelijke mannenkoor De Lofzang uit Heerde deze week presenteerde is wel degelijk bijzonder. De cd is namelijk in coronatijd samengesteld, zonder dat de mannen het hebben ingezongen. "We konden niet bij elkaar komen."





Lees hier het hele verhaal.

17:30 - Rutte: "Besmettingscijfers gaan niet de goede kant op"

De besmettingscijfers gaan niet de goede kant op, aldus minister-president Mark Rutte vrijdag na de ministerraad. De afgelopen dagen nam het aantal gevallen weer toe. Er werden vrijdag bijna 6000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal in een week.

Rutte zei dat er pas midden december mogelijk wat coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. Daar moet op 8 december meer duidelijkheid over komen. Maar, zoals Rutte zei: "dan moeten die cijfers overigens wel echt lager zijn dan ze vandaag zijn, want die gaan nu niet de goede kant op".

16:39 - Operatiekamers in Zevenaar gaan weer open

Het ziekenhuis in Zevenaar heeft vanaf komende woensdag weer drie van de vier operatiekamers in gebruik. De OK's gingen 2 november dicht door de grote druk op de coronazorg in het ziekenhuis en het afblazen van geplande operaties in Zevenaar.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Wikipedia/Rijnstate

14:37 - Aantal patiënten in Nederlandse ziekenhuizen gezakt onder de 2000

Het aantal coronapatiënten dat in de Nederlandse ziekenhuizen ligt, is gezakt tot onder de 2000. Het is voor het eerst sinds 21 oktober dat het aantal onder die grens uitkomt. In totaal behandelen ziekenhuizen momenteel 1961 mensen vanwege een coronabesmetting, 69 minder dan op donderdag. Het aantal mensen met Covid-19 op de intensive cares daalde van 555 naar 547.

14:21 - 724 besmettingen, 10 ziekenhuisopnames en 4 doden

Volgens cijfers van het RIVM zijn tot vanmorgen 10.00 uur 724 nieuwe besmettingen in Gelderland gemeld. Er zijn 10 nieuwe ziekenhuisopnames en 4 doden gemeld. De overleden patiënten komen uit West Betuwe, Ede en Arnhem (2).

Ook landelijk gezien is het aantal nieuwe coronagevallen opnieuw gestegen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 5974 positieve tests geregistreerd, tegen 5729 een dag eerder.

13:36 - Duizenden lichtjes, hele straat nu al in kerstsfeer

De Julianastraat in Wageningen is dit jaar extra vroeg in de kerstsferen. Er hangen duizenden lichtjes. "Normaal gesproken doen we dit pas na Sinterklaas, maar dit jaar is het zo'n somber jaar", zegt Bries Heine van de buurtvereniging. "We kunnen allemaal wel wat licht gebruiken."





13:14 - Ook in Duitsland dreigt een vuurwerkverbod

In Duitsland wordt er druk gesproken over een vuurwerkverbod. Duitse deelstaten zijn het onderling niet met elkaar eens over een verbod, maar bondskanselier Merkel beslist aanstaande woensdag of het verbod er komt.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: REGIO8

10:01 - Vaccin kost de staat veel geld, maar de burger niet

Foto: ANP

Nederland is mogelijk 181 miljoen euro kwijt voor de miljoenen coronavaccins van de Amerikaanse farmaceut Pfizer. Persbureau Reuters meldde op basis van bronnen dat de Europese Unie een prijs van 15,50 euro per vaccin overeen is gekomen. Nederland krijgt de beschikking over maximaal 11,7 miljoen vaccins. Een woordvoerster van Zorgverzekeraars Nederland, de vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars, zegt dat de kosten van de vaccinaties zullen vallen onder het Rijksvaccinatieprogramma en dat dit geen gevolgen heeft voor de zorgpremie.

09:01 - 'Samenwerking tussen buurlanden faalt'

De samenwerking tussen veel Europese buurlanden faalt tijdens de coronapandemie. Dat heeft negatieve gevolgen voor de economie en sociale verbanden in verschillende grensregio's, wijst een nieuwe studie van de Universiteit Maastricht uit. De meeste Europese landsgrenzen gingen dit voorjaar op slot doordat de overheden geen onderlinge afspraken maakten over de verschillende nationale coronamaatregelen, concluderen de onderzoekers. Zo was er bijvoorbeeld tussen Nederland en Duitsland een gebrekkige afstemming over economische steunmaatregelen voor grenswerkers. Dat stelde Omroep Gelderland in maart al vast. Enkele Duitse ziekenhuizen hebben Nederlandse coronapatiënten opgenomen, maar dit was vooral te danken aan ad hoc samenwerking en niet aan eerdere afspraken tussen de regeringen.

07:15 - Aantal sterfgevallen blijft ongeveer gelijk

Het aantal sterfgevallen is vorige week niet verder gestegen, maar blijft hoger dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De onderzoekers hebben nog niet in kaart waaraan die mensen zijn overleden, maar de stijging komt waarschijnlijk vooral door de tweede golf van het coronavirus.

Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder en 650 meer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Al sinds eind september overlijden er meer mensen dan normaal.

De onderzoekers hebben hiervoor een vergelijking gemaakt met de sterftestatistieken in de vijf jaren hiervoor.

Foto: ANP

06:51 - 'Thuiswerken ook na coronacrisis een blijvertje'

Mocht er volgend jaar een eind komen aan de coronacrisis, willen zeven op de tien werkenden die nu veelal vanuit huis werken, dat straks ook blijven doen. Dat blijkt uit een onderzoek van vakcentrale CNV onder 3000 thuiswerkende leden. De bond pleit voor extra fiscale voordelen voor thuiswerkmiddelen. Bijna de helft van de ondervraagden (45 procent) wil verder dat afspraken buiten de deur na de crisis online blijven gebeuren.

Foto: ANP