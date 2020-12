Jasper van Heertum gelooft in zijn kwaliteiten

Die kansen krijgt Van Heertum af en toe. Maar meestal kiest trainer Mike Snoei voor het centrum Toine van Huizen en Ted van de Pavert. Vorig seizoen speelde de Brabander iets vaker. "Ik heb al eens eerder gezegd dat ik mijn kansen afwacht en als invaller probeer dat zo goed mogelijk in te vullen. Ja, vandaag heb ik dat wel laten zien."

Van Heertum maakte uit een prima aanval de 1-2 in Maastricht. "Ik was er zeker blij mee. Zo vaak scoor je niet op mijn positie. Iedereen is blij als hij een doelpunt maakt en we moesten vanavond winnen. Ik denk dat we goed voetbal hebben laten zien. Het was nodig, alleen jammer dat we nog twee tegengoals krijgen."

Wisselen van kant

De Graafschap kreeg vooral in het eerste kwart van de wedstrijd veel kansen. De ploeg van trainer Snoei speelde met veel agressie en bleef knokken voor een resultaat. Van Heertum: "Goed was hoe we het spel verplaatsten. We wisselden op de juiste momenten van kant. De bezetting voor het doel kon wel beter. Daar moeten dan meer jongens staan als we doordringen."

De Brabander is overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. "Ik heb vertrouwen in mezelf en weet dat ik dit niveau aankan. Of ik nog geduld heb? Dat is er nog wel, maar het is wel zeer lastig", lacht de centrale verdediger.