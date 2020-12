De Graafschap weer getroffen door corona

De club wil niet officieel bekend maken om wie het gaat. Zeker is dat keeper Rody de Boer positief is getest op het virus en waarschijnlijk is dat ook het geval bij Joey Konings.

Daarnaast is Jordy Tutuarima al weken niet inzetbaar bij De Graafschap. Het is uiterst schimmig wat er precies aan de hand is met de Velpenaar. "Hij zit niet goed in zijn vel", is het enige wat Snoei er na de 3-2 overwinning bij MVV over kwijt wilde.

Snoei repte in Maastricht over 'vijf zieken' bij De Graafschap. "Je hebt zelf kunnen zien dat er vijf spelers niet op het wedstrijdformulier stonden. Opoku is geblesseerd", wilde de trainer nog wel kwijt. Ook Hamdaoui ontbrak vanwege een blessure.

Eerdere besmettingen

De directie van De Graafschap gaf geen inhoudelijk commentaar. "We laten dat bij de medische mensen", zegt Hans Martijn Ostendorp. "Ik zeg dus ook niet dat er corona is vastgesteld. We hebben afgesproken daar niets over te zeggen."

In september werd De Graafschap ook al getroffen. Toen ging het vrijwel zeker niet om spelers, maar om leden van de technische staf. Ook is Snoei zelf al besmet geweest met het virus, maar dat was begin maart.

